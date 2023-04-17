Генсек ООН вимагає покарати винних у загибелі його колег у Судані: подробиці

Генсек ООН Антоніу Гутерреш. Фото: un.org

Генсек ООН Антоніу Гутерреш вимагає, щоб винні у загибелі його підлеглих під час бойових дій у Судані були покарані армією та силами швидкого реагування. Загинуло троє його колег.

Про це він написав у Twitter .

"Жахливо. Зіткнення, що тривають у Судані, призвели до загибелі та поранень цивільних осіб, у тому числі трьох наших колег, загиблих під час виконання роботи. Винні мають бути негайно притягнуті до відповідальності", — зазначив Генсек ООН.

Appalling.



The ongoing clashes in Sudan have resulted in the deaths & injuries of civilians, including 3 of our @WFP colleagues killed while carrying out their work.



Those responsible should be brought to justice without delay.



Humanitarian workers are #NotATarget. — António Guterres (@antonioguterres) April 16, 2023

Нагадаємо, що серед загиблих під час сутичок між збройними силами та воєнізованими силами швидкої підтримки Судану виявили трьох співробітників Всесвітньої продовольчої програми (WFP) при ООН. Ще двоє отримали поранення.

Також ми повідомляли, що Судан опинився на межі громадянської війни, коли армія та воєнізовані формування зіткнулися у битві за владу, яка призвела до загибелі понад 56 мирних жителів. Хартум був центром зіткнень, де протиборчі сили боролися за контроль над президентським палацом, державним телебаченням та штабом армії. Організація лікарів повідомила, що у місті загинули 25 людей, зокрема 17 мирних жителів.