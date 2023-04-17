Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Генсек ООН вимагає покарати винних у загибелі його колег у Судані: подробиці arrow

Генсек ООН вимагає покарати винних у загибелі його колег у Судані: подробиці

17 квітня 2023 00:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Генсек ООН вимагає покарати винних у загибелі його колег у Судані: подробиці
Генсек ООН Антоніу Гутерреш. Фото: un.org
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Генсек ООН Антоніу Гутерреш вимагає, щоб винні у загибелі його підлеглих під час бойових дій у Судані були покарані армією та силами швидкого реагування. Загинуло троє його колег.

Про це він написав у Twitter.

Читайте також:

Подробиці

"Жахливо. Зіткнення, що тривають у Судані, призвели до загибелі та поранень цивільних осіб, у тому числі трьох наших колег, загиблих під час виконання роботи. Винні мають бути негайно притягнуті до відповідальності", — зазначив Генсек ООН.

Нагадаємо, що серед загиблих під час сутичок між збройними силами та воєнізованими силами швидкої підтримки Судану виявили трьох співробітників Всесвітньої продовольчої програми (WFP) при ООН. Ще двоє отримали поранення.

Також ми повідомляли, що Судан опинився на межі громадянської війни, коли армія та воєнізовані формування зіткнулися у битві за владу, яка призвела до загибелі понад 56 мирних жителів. Хартум був центром зіткнень, де протиборчі сили боролися за контроль над президентським палацом, державним телебаченням та штабом армії. Організація лікарів повідомила, що у місті загинули 25 людей, зокрема 17 мирних жителів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB