Йенс Столтенберг пригласил Владимира Зеленского на саммит НАТО в июле

Генсек НАТО пригласил Зеленского на саммит в Вильнюсе: когда он состоится
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригласил президента Владимира Зеленского принять участие в саммите Альянса предстоящем летом. Он намечен на 11-12 июля в Вильнюсе.
Об этом сказал генсек Альянса Йенс Столтенберг в интервью LRT.
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Приглашение Зеленского на саммит НАТО
"Я пригласил президента Зеленского посетить саммит НАТО в июле. Я очень надеюсь, что он сможет быть там лично, но, конечно, это зависит от ситуации, поскольку после полномасштабного вторжения в эту страну идет серьезная война", — заявил Столтенберг.
Генсек НАТО выразил надежду, что на саммите договорятся о новых шагах и мерах и долгосрочной поддержке Украины.
Напомним, недавно Столтенберг рассказал, когда Украина сможет рассчитывать на членство в НАТО. Столтенберг подчеркнул, что члены НАТО договорились, что Украина станет членом альянса в будущем, однако сейчас важно поддерживать Украину и сохранять ее как суверенное и независимое государство.