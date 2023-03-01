Йенс Столтенберг пригласил Владимира Зеленского на саммит НАТО в июле

Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригласил президента Владимира Зеленского принять участие в саммите Альянса предстоящем летом. Он намечен на 11-12 июля в Вильнюсе.

Об этом сказал генсек Альянса Йенс Столтенберг в интервью LRT.

Приглашение Зеленского на саммит НАТО

"Я пригласил президента Зеленского посетить саммит НАТО в июле. Я очень надеюсь, что он сможет быть там лично, но, конечно, это зависит от ситуации, поскольку после полномасштабного вторжения в эту страну идет серьезная война", — заявил Столтенберг.

Генсек НАТО выразил надежду, что на саммите договорятся о новых шагах и мерах и долгосрочной поддержке Украины.

Напомним, недавно Столтенберг рассказал, когда Украина сможет рассчитывать на членство в НАТО. Столтенберг подчеркнул, что члены НАТО договорились, что Украина станет членом альянса в будущем, однако сейчас важно поддерживать Украину и сохранять ее как суверенное и независимое государство.