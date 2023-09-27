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Генпрокурор рассказал, как сотрудничество с США поможет привлечь РФ к ответственности

27 сентября 2023 16:07
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Генпрокурор рассказал, как сотрудничество с США поможет привлечь РФ к ответственности
Генпрокуроры США и Украины Меррик Гарланд и Андрей Костин. Фото: Офис Генпрокурора
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Генпрокуратура Украины активно сотрудничает с международными партнерами, чтобы добиться справедливого наказания виновных в военных преступлениях против нашего государства. Так, украинские прокуроры применяют новые практики в расследованиях против оккупантов.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин в интервью Голосу Америки.

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В Вашингтоне Генпрокурор Андрей Костин встретился с министром юстиции США Мерриком Гарлендом, американскими чиновниками и юристами, помогающими Киеву в расследовании военных преступлений.

"Мои встречи с генеральным прокурором Мерриком Гарлендом и его командой еще раз подтверждают, что мы сейчас имеем существенную поддержку. Не только со стороны команды Департамента юстиции по привлечению к ответственности за военные преступления, но и со стороны Федерального бюро расследований. Мы поделились некоторыми делами с этими двумя командами — делами, некоторые из которых были обретены мировой оглаской как пример российских зверств, и мы с нетерпением ждем результатов этого сотрудничества", — рассказал Генпрокурор.

По его словам, Украина рассчитывает на поддержку США в преследовании тех, кто совершал военные преступления.

"Для меня очень важно, чтобы не только Украина и не только МКС как международный судебный орган преследовали российских военных преступников. Важно, чтобы другие страны, особенно Соединенные Штаты, имеющие конкретное законодательство, конкретные возможности и имеющие большую решимость помогать нам и помогать украинцам, также достигали результатов в этой работе", — подчеркнул Костин.

Совместно с международными партнерами Генпрокуратура Украины приближается к новым измерениям преступлений, совершенных Россией.

"Сейчас мы расследуем преступления против окружающей среды как военные преступления. Мы подходим к рассмотрению кибератак как военных преступлений. И только что мы провели очень хорошую встречу со специальной командой ФБР по преследованию дел о нападениях на культурное наследие и незаконной торговле культурным наследием как военных преступлений", — поделился генпрокурор.

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По словам Андрея Костина, из-за большого количества преступлений Украина должна создавать новые следственные практики, чтобы результаты расследований заслуживали доверия на международном уровне и были восприняты международным сообществом как настоящее справедливое правосудие.

"Фактически перед отъездом в Соединенные Штаты я утвердил стратегию уголовного преследования международных преступлений на 2023-2025 годы. Это уникальный документ, который создал наш Департамент по уголовному преследованию военных преступлений вместе с нашими экспертами, преимущественно из группы по расследованию зверств", — рассказал он.

Костин убежден, что вопросы, "почему была совершена агрессия" и "понесли ли агрессоры наказание", не могут остаться без ответов. Поэтому трибунал должен состояться.

"Никогда после Нюрнбергского процесса и процессов для Дальнего Востока, то есть после Второй мировой войны, никто на Земле не был привлечен к уголовной ответственности за преступление агрессии. Нам нужно это сделать, потому что многие предыдущие войны заканчивались без ответа, четкого ответа о том, кто был агрессором. Почему была совершена агрессия и понесли ли агрессоры наказание? Мы не имеем права оставить этот вопрос без ответа", — подчеркнул генпрокурор.

Также он отметил, что наказание виновных нужно не только украинцам, но и всему миру.

"Этот акт захватнической войны является глобальной войной. Вот почему ответ на преступление агрессии должен быть международным, иначе любой потенциальный агрессор в любой другой части мира сможет снова начать агрессию в другом месте. Потому что если они поймут, что наш коллективный ответ не является сильным, они сочтут, что имеют право совершать агрессию везде", — заявил Андрей Костин.

Напомним, Генпрокурор сообщил, что около 90% пленных украинцев подверглись пыткам.

В то же время в ООН признали издевательство над украинцами частью политики Кремля.

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