Генпрокурор розповів, як співпраця із США допоможе притягнути РФ до відповідальності

Генпрокурори США та України Меррік Гарланд та Андрій Костін. Фото: Офіс Генпрокурора

Генпрокуратура України активно співпрацює з міжнародними партнерами аби домогтися справедливого покарання винних у воєнних злочинах проти нашої держави. Так, українські прокурори застосовують нові практики у розслідуваннях проти окупантів.

Про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін в інтерв'ю Голосу Америки.

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У Вашингтоні Генпрокурор Андрій Костін зустрівся з міністром юстиції США Мерріком Ґарлендом, американськими посадовцями та юристами, які допомагають Києву у розслідуванні воєнних злочинів.

"Мої зустрічі з генеральним прокурором Мерріком Ґарлендом і його командою ще раз підтверджують, що ми зараз маємо суттєву підтримку. Не лише з боку команди Департаменту юстиції у питанні притягнення до відповідальності за воєнні злочини, а й з боку Федерального бюро розслідувань. Ми поділилися деякими справами з цими двома командами — справами, деякі з яких набули світового розголосу як приклад російських звірств, і ми з нетерпінням чекаємо результатів цієї співпраці", — розповів Генпрокурор.

За його словами, Україна розраховує на підтримку США у переслідуванні тих, хто вчиняв воєнні злочини.

"Для мене дуже важливо, щоб не тільки Україна і не тільки МКС як міжнародний судовий орган переслідували російських воєнних злочинців. Важливо, щоб інші країни, особливо Сполучені Штати, які мають конкретне законодавство, конкретні можливості та які мають велику рішучість допомагати нам і допомагати українцям, також досягали результатів у цій роботі", — наголосив Костін.

Спільно з міжнародними партнерами Генпрокуратура України наближається до нових вимірів злочинів, скоєних Росією.

"Зараз ми розслідуємо злочини проти довкілля як воєнні злочини. Ми підходимо до розгляду кібератак як воєнних злочинів. І щойно ми провели дуже хорошу зустріч зі спеціальною командою ФБР щодо переслідування справ про напади на культурну спадщину та незаконну торгівлю культурною спадщиною як воєнних злочинів", — поділився Генпрокурор.

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За словами Андрія Костіна, через велику кількість злочинів Україна має створювати нові слідчі практики, аби результати розслідувань заслуговували довіри на міжнародному рівні та були сприйняті міжнародним співтовариством як справжнє справедливе правосуддя.

"Фактично перед від’їздом до Сполучених Штатів я затвердив стратегію кримінального переслідування міжнародних злочинів на 2023-2025 роки. Це унікальний документ, який створив наш Департамент з кримінального переслідування воєнних злочинів разом із нашими експертами, переважно з групи з розслідування звірств", — розповів він.

Костін переконаний, що запитання, "чому була вчинена агресія" і "чи понесли агресори покарання?", не можуть залишитися без відповідей. Тому трибунал має відбутись.

"Ніколи після Нюрнберзького процесу та процесів для Далекого Сходу, тобто після Другої світової війни, нікого на Землі не було притягнуто до кримінальної відповідальності за злочин агресії. Нам потрібно це зробити, тому що багато попередніх воєн закінчувалися без відповіді, чіткої відповіді про те, хто був агресором. Чому була вчинена агресія і чи понесли агресори покарання? Ми не маємо права залишити це питання без відповіді", — наголосив Генпрокурор.

Також він підкреслив, що покарання винних потрібне не лише українцям, а й усьому світу.

"Цей акт загарбницької війни є глобальною війною. Ось чому відповідь на злочин агресії має бути міжнародною, інакше будь-який потенційний агресор у будь-якій іншій частині світу зможе знову почати агресію в іншому місці. Бо якщо вони зрозуміють, що наша колективна відповідь не є сильною, вони вважатимуть, що мають право вчиняти агресію скрізь", — заявив Андрій Костін.

Нагадаємо, Генпрокурор повідомив, що близько 90% полонених українців зазнали тортур.

Водночас в ООН визнали знущання над українцями частиною політики Кремля.