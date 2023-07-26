Генпрокурор времен Януковича через суд добился отмены санкций ЕС

Бывший генпрокурор Украины Виктор Пшонка. Фото: УНИАН

Суд Европейского Союза аннулировал решение Совета ЕС о продлении санкций против бывшего генпрокурора Украины Виктора Пшонки и его сына Артема. Таким образом, Пшонка, который был генпрокурором во времена президента Виктора Януковича, больше не подпадает под ограничение ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на соответствующее решение суда.

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Решение суда ЕС по Пшонке

"Решение Совета (CFSP) 2022/376 от 3 марта 2022 года по ограничительным мерам, направленным против определенных лиц, организаций и органов с учетом ситуации в Украине, отменяется в части, что имя Пшонки Виктора Павловича оставили в перечне лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются эти ограничительные меры", — цитирует издание постановление суда.

Аналогичное решение было принято и в отношении сына бывшего генпрокурора — Артема.

Как отмечается в постановлении, суд отменил решение о санкциях в отношении Пшонки и его сына, ссылаясь на ошибки в оценках Совета ЕС и сомнения в том, что они основывались на достаточно "твердой фактической основе".

Санкции против Пшонки

Виктор Пшонка и его сын Артем впервые попали под санкции ЕС в 2014 году как лица, привлеченные к уголовной ответственности в Украине за якобы "хищение украинских государственных средств и их незаконное перемещение за пределы Украины".

В своем решении суд ЕС отметил, что непонятно, убедился ли Евросоюз в том, что украинская судебная администрация соблюдает право на защиту в местных уголовных производствах.

Как известно, Пшонка работал генеральным прокурором Украины при Викторе Януковиче. В 2014 году во время Революции Достоинства Янукович, Пшонка и другие соратники экс-президента скрылись в России. В Украине они находятся в розыске.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины поддержал распоряжение о передаче конфискованного у Виктора Януковича имущества в управление Фонда государственного имущества.