Генпрокурор часів Януковича через суд добився скасування санкцій ЄС

Колишній генпрокурор України Віктор Пшонка. Фото: УНІАН

Суд Європейського Союзу анулював рішення Ради ЄС про продовження санкцій проти колишнього генпрокурора України Віктора Пшонки та його сина Артема. Таким чином Пшонка, який був генпрокурором за часів президента Віктора Януковича, більше не підпадає під обмеження ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на відповідне рішення суду.

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Рішення суду ЄС щодо Пшонки

"Рішення Ради (CFSP) 2022/376 від 3 березня 2022 року щодо обмежувальних заходів, спрямованих проти певних осіб, організацій та органів з огляду на ситуацію в Україні, скасовується в частині, що ім’я Пшонки Віктора Павловича залишили в переліку осіб, організацій та органів, щодо яких застосовуються ці обмежувальні заходи", — цитує видання ухвалу суду.

Аналогічне рішення було ухвалене і щодо сина колишнього генпрокурора – Артема.

Як зазначається в ухвалі, суд скасував рішення про санкції щодо Пшонки та його сина, посилаючись на помилки в оцінках Ради ЄС та сумніви в тому, що вони ґрунтувалися на достатньо "твердій фактичній основі".

Санкції проти Пшонки

Віктор Пшонка та його син Артем вперше потрапили під санкції ЄС у 2014 році як особи, яких притягнуто до кримінальної відповідальності в Україні за нібито "розкрадання українських державних коштів та їх незаконне переміщення за межі України".

У своєму рішенні суд ЄС зазначив, що незрозуміло, чи Євросоюз переконався в тому, що українська судова адміністрація дотримується права на захист у місцевих кримінальних провадженнях.

Як відомо, Пшонка працював генеральним прокурором України за часів Віктора Януковича. У 2014 році під час Революції Гідності Янукович, Пшонка та інші соратники екс-президента втекли до Росії. В Україні вони перебувають у розшуку.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України підтримав розпорядження про передачу конфіскованого у Віктора Януковича майна до управління Фонду державного майна.