Генассамблея ООН должна принять украинскую резолюцию по российскому вторжению, — Кулеба
На заседании Генеральной ассамблеи ООН готовятся о голосовании проекта резолюции о войне в Украине. Резолюция требует от рф прекратить боевые действия и вывести войска.
Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, отвечая на вопросы журналистов в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Украины.
-
Киевлянин получил подозрение из-за психологического насилия в отношении гражданской жены
-
"Интер" можно победить": тренер "Порту" пообещал удивить соперника в ответном матче
-
Буданов объяснил, что означает для Украины конфликт Пригожина по минобороны рф
-
Россияне за сутки обстреливали Херсонщину более 70 раз, погибли два человека
-
Депозиты украинцев могут освободить от налогообложения: детали законопроекта
-
"Ничего необычного не будет": Буданов рассказал о планах россии на годовщину вторжения
-
"Я справился с трудностями": Лукаку оценил свой гол в ворота "Порту" в ЛЧ
-
Обстрелы Харьковщины: под вражеским огнем оказались 18 населенных пунктов, есть раненые
-
В Украину прибыл премьер-министр Испании: детали его визита
-
"Есть некоторые признаки": в НАТО прокомментировали данные о планах Китая оказывать военную помощь рф
Украинская резолюция на Генассамблее ООН
По словам Кулебы, сегодня, 23 февраля, на заседании Генассамблеи Организации Объединенных Наций должен быть принят украинский проект резолюции к годовщине вторжения в РФ.
"Документ главным образом потребует от российской федерации полного вывода ее вооруженных сил с территории Украины, прекращения боевых действий, а также закрепит ключевые положения Формулы мира Президента Зеленского", — подчеркнул украинский министр.
Россия противодействует
Глава МИД добавил, что россия пытается сорвать негативное для нее голосование.
"Ведется жесткая кулуарная борьба, но, несмотря на потуги россии и ее сателлитов, которые пытаются противодействовать принятию резолюции путем внесения поправок, используя все процессуальные инструменты, мы уверены, что украинская резолюция будет успешно проголосована", — отметил Дмитрий Кулеба.
Напомним, в декабре Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию "Ситуация по правам человека во временно оккупированной Автономной Республике Крым и Севастополе, Украина". Обновленная резолюция учитывает сложившиеся условия с началом широкомасштабного российского вторжения.
Фото: Facebook Кулебы