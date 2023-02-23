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​​​Генассамблея ООН должна принять украинскую резолюцию по российскому вторжению, — Кулеба

23 февраля 2023 08:05
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
23 февраля на Генассамблее ООН должно быть важное голосование, против которого воюет рф
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

На заседании Генеральной ассамблеи ООН готовятся о голосовании проекта резолюции о войне в Украине. Резолюция требует от рф прекратить боевые действия и вывести войска.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, отвечая на вопросы журналистов в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Украины.

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Украинская резолюция на Генассамблее ООН

По словам Кулебы, сегодня, 23 февраля, на заседании Генассамблеи Организации Объединенных Наций должен быть принят украинский проект резолюции к годовщине вторжения в РФ.

"Документ главным образом потребует от российской федерации полного вывода ее вооруженных сил с территории Украины, прекращения боевых действий, а также закрепит ключевые положения Формулы мира Президента Зеленского", — подчеркнул украинский министр.

Россия противодействует

Глава МИД добавил, что россия пытается сорвать негативное для нее голосование.

"Ведется жесткая кулуарная борьба, но, несмотря на потуги россии и ее сателлитов, которые пытаются противодействовать принятию резолюции путем внесения поправок, используя все процессуальные инструменты, мы уверены, что украинская резолюция будет успешно проголосована", — отметил Дмитрий Кулеба.

Напомним, в декабре Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию "Ситуация по правам человека во временно оккупированной Автономной Республике Крым и Севастополе, Украина". Обновленная резолюция учитывает сложившиеся условия с началом широкомасштабного российского вторжения.

Фото: Facebook Кулебы

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