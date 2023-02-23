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​​​​​​​Генасамблея ООН має ухвалити українську резолюцію щодо російського вторгнення, — Кулеба

23 лютого 2023 08:05
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
23 лютого на Генасамблеї ООН має бути важливе голосування, проти якого воює рф
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

На засіданні Генеральної асамблеї ООН готуються про голосувати проєкт резолюції про війну в Україні. Резолюція вимагає від рф припинити бойові дії і вивести війська.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, відповідаючи на запитання журналістів в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку, повідомляє пресслужба міністерства закордонних справ України.

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За словами Кулеби, сьогодні, 23 лютого, на засіданні Генасамблеї Організації Об’єднаних Націй має бути ухвалений український проєкт резолюції до роковин вторгнення рф.

"Документ головним чином вимагатиме від Російської Федерації повного виведення її збройних сил з території України, припинення бойових дій, а також закріпить ключові положення Формули миру Президента Зеленського", — наголосив український міністр.

Росія протидіє

Очільник МЗС додав, що росія намагається зірвати негативне для неї голосування.

"Ведеться жорстка кулуарна боротьба, але, незважаючи на потуги Росії та її сателітів, які намагаються протидіяти ухваленню резолюції шляхом внесення поправок, використовуючи усі наявні процесуальні інструменти, ми впевнені, що українську резолюцію буде успішно проголосовано", — зазначив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, у грудні Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію "Ситуація з правами людини у тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та Севастополі, Україна". Оновлена резолюція враховує умови, що склалися із початком широкомасштабного російського вторгнення.

Фото: Facebook Кулеби

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