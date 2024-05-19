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Вертолет на борту с президентом Ирана попал в аварию, — СМИ

19 мая 2024 16:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Вертолет на борту с президентом Ирана попал в аварию, — СМИ
Президент Ирана Ибрагим Райси. Фото: Iran's Presidency/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Вертолет в составе колонны, в которой был президент Ирана Ибрагим Райси, попал в аварию. Это произошло во второй половине воскресенья, 19 мая.

Об этом сообщает The Jerusalim Post.

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"По сообщению иранских государственных СМИ, в воскресенье, во второй половине дня, вертолет в составе колонны, в которой путешествовал президент Ирана Ибрагим Райси, попал в "аварию", — говорится в материале.

Пока детали инцидента неизвестны. По предварительной информации, авария произошла из-за туманной погоды.

Что известно о президенте Ирана

Иранский государственный деятель Ибрагим Райси родился 14 декабря 1960 года в городе Мешхеде в Иране. Его отец и мать принадлежали к сейидам, которые считаются потомками семьи пророка Мухаммеда.

В 1980 году Райси работал в судебной канцелярии города Караджа, через некоторое время был назначен прокурором Караджа. Летом 1982 года его также назначили прокурором Хамадана, и несколько месяцев он занимал обе должности одновременно, работая в двух городах.

В 1982-1984 годах занимал должность прокурора провинции Хамадан.

В 1985 году Райси был назначен заместителем прокурора Тегерана.

В 1989-1994 годах был прокурором Тегерана.

В 1994-2004 годах был начальником Генеральной инспекции Ирана.

В 2004-2014 годах занимал должность первого заместителя судебной власти Ирана.

В 2014-2016 годах был генеральным прокурором Ирана.

В 2019 году Ибрагима Райси назначили главой судебной власти Ирана.

В мае 2021 года выставил свою кандидатуру как независимый кандидат на выборах президента Ирана. В своем предвыборном послании он заявил, что на посту президента будет бороться с коррупцией и бедностью, а также защищать права граждан Ирана. 18 июня 2021 года на президентских выборах в Иране Ибрагим Райси победил, набрав 17,9 миллиона голосов.

Также известно, что Иран активно помогает России в войне против Украины. Страна продает Москве беспилотники типа Shahed и обучает оккупантов.

Напомним, 6 мая в России разбился очередной тяжкий многоцелевой истребитель Су-34. Как сообщается, экипаж погиб.

Также в Латвии у легкомоторного самолета отказал двигатель. Ему пришлось аварийно приземлиться на оживленную трассу.

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