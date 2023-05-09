Фриланд: победа Украины в войне позволит сдержать Китай

Вице-премьер Канады Христя Фриланд. Фото: REUTERS

Победа Украины в войне против России позволит сдержать Китай от потенциальной агрессии. В этом убеждена вице-премьер Канады Христя Фриланд.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на брифинг Христи Фриланд.

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"Самый сильный сигнал сдерживания, который мы можем послать Китаю — это уверенная победа Украины", — заявила она.

Украинка по происхождению, а теперь вице-премьер Канады, уверена, что поражение России покажет всем диктаторам мира, что "демократия готова защищаться и в конце концов способна победить".

Отметим, Китай не считает конфликт в Украине "агрессией со стороны Российской Федерации". Даже, несмотря на голосование за резолюцию ООН.

Напомним, в Пекине начали открыто говорить о мирных переговорах между Украиной и Россией, а также о координации с РФ.

Китай хочет продвигать мирные переговоры, чтобы урегулировать войну в Украине. И сделать такой шаг Пекин намерен в координации с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Цинь Ган.