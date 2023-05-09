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Фріланд: перемога України у війні дасть змогу стримати Китай

9 травня 2023 02:38
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Фріланд: перемога України у війні дасть змогу стримати Китай
Віцепрем’єр Канади Христя Фріланд. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Перемога України у війні проти Росії дозволить стримати Китай від потенційної агресії. У цьому переконана віцепрем'єрка Канади Христя Фріланд. 

Про це пише Укрінформ з посиланням на брифінг Христі Фріланд.

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"Найсильніший сигнал стримування, який ми можемо послати Китаю — це впевнена перемога України", — заявила вона.

Українка за походженням, яка стала віцепрем’єркою Канади впевнена, що поразка Росії покаже всім диктаторам світу, що "демократія готова захищатися і врешті-решт здатна перемогти".

 Зазначимо, Китай не вважає конфлікт в Україні як "агресію з боку Російської Федерації". Навіть попри голосування за резолюцію ООН.  

Нагадаємо, у Пекіні почали відкрито говорити про мирні переговори між Україною та Росією, а також координацію з РФ.

Китай хоче просувати мирні переговори, щоб "врегулювати" війну в Україні. І зробити такий крок Пекін має намір у координації з Росією. Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган.

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