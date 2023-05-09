Фріланд: перемога України у війні дасть змогу стримати Китай

Віцепрем’єр Канади Христя Фріланд. Фото: REUTERS

Перемога України у війні проти Росії дозволить стримати Китай від потенційної агресії. У цьому переконана віцепрем'єрка Канади Христя Фріланд.

Про це пише Укрінформ з посиланням на брифінг Христі Фріланд.

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"Найсильніший сигнал стримування, який ми можемо послати Китаю — це впевнена перемога України", — заявила вона.

Українка за походженням, яка стала віцепрем’єркою Канади впевнена, що поразка Росії покаже всім диктаторам світу, що "демократія готова захищатися і врешті-решт здатна перемогти".

Зазначимо, Китай не вважає конфлікт в Україні як "агресію з боку Російської Федерації". Навіть попри голосування за резолюцію ООН.

Нагадаємо, у Пекіні почали відкрито говорити про мирні переговори між Україною та Росією, а також координацію з РФ.

Китай хоче просувати мирні переговори, щоб "врегулювати" війну в Україні. І зробити такий крок Пекін має намір у координації з Росією. Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган.