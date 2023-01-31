Франция обдумывает возможность подготовки украинских пилотов истребителей

Франция согласилась рассмотреть соответствующий запрос Украины

В министерстве обороны Франции обсуждают вопрос обучения украинских пилотов истребителей. Представители Украины и Франции должны поднять эту тему уже на этой неделе.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на слова помощника французского министра обороны Себастьяна Лекорня.

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В комментарии Politico помощник Себастьяна Лекорню заявил, что министры обороны Франции и Украины обсудят этот запрос во время телефонного разговора уже на этой неделе. Отмечается, что официальный Киев попросил обучить украинских пилотов после того, как европейские союзники согласились поставить Украине боевые танки.

"Я слышал, как многие эксперты одобрительно отзываются о французских самолетах и их пилотах. Конечно, я был бы очень рад, если бы украинских пилотов можно было бы научить управлять французскими самолетами и использовать этот опыт для обеспечения победы", — сказал министр обороны Украины Алексей Резников.

Как известно, после согласования предоставления танков Leopard 2 и Abrams от Германии и США Украина вновь призывает партнеров передать ей ракеты большой дальности и западные истребители, в том числе американские F-16. Официальный Киев отмечает, что кремль готовит новое масштабное наступление уже в ближайшие месяцы, поэтому Украина должна быть готова к этому.

Напомним, накануне Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что его страна совместно с Австралией договорились производить 155-мм снаряды для Украины. Кроме того, уже в начале февраля Франция передаст Украине боевые бронированные машины AMX-10RC.