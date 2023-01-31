Франція обдумує можливість підготовки українських пілотів винищувачів

Франція погодилася розглянути відповідний запит України

У міністерстві оборони Франції обговорюють питання щодо навчання українських пілотів винищувачів. Представники України та Франції мають порушити цю тему вже цього тижня.

Про це пише видання Politico із посиланням на слова помічника французького міністра оборони Себастьяна Лекорню.

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У коментарі Politico помічник Себастьяна Лекорню заявив, що міністри оборони Франції та України мають обговорити цей запит під час телефонної розмови вже цього тижня. Зазначається, що офіційний Київ попросив про навчання після того, як його європейські союзники погодилися поставити Україні бойові танки.

"Я чув, як багато експертів схвально відгукуються про французькі літаки та їхніх пілотів. Звичайно, я був би дуже радий, якби українських пілотів можна було б навчити керувати французькими літаками та використовувати цей досвід для забезпечення перемоги", — сказав міністр оборони України Олексій Резніков.

Як відомо, після погодження надання танків Leopard 2 і Abrams від Німеччини та США, Україна знову закликає партнерів передати їй ракети великої дальності та західні винищувачі, зокрема американські F-16. Офіційний Київ наголошує, що кремль готує новий масштабний наступ вже найближчими місяцями, тому Україна має бути до цього готова.

Нагадаємо, напередодні міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що його країна спільно з Австралією домовилися виробляти 155-мм снаряди для України. Окрім того, вже на початку лютого Франція передасть Україні бойові броньовані машини AMX-10RC.