Финская госкомпания продолжает покупать газ в рф: какой путинский олигарх на этом зарабатывает

Путинский олигарх Геннадий Тимченко, зарабатывающий на поставках газа в Финляндию

Финская государственная газовая компания Gasum вынуждена покупать газ в рф до конца долгосрочного контракта. Причиной является формат контракта — "бери или плати".

Об этом пишет финское издание Yle.

Российско-финский газовый контракт

Финская государственная компания Gasum продолжила покупать российский газ после начала полномасштабной войны россии против Украины.

Ситуацию не изменило даже заявление профильного министра финского правительства Тютти Туппурайнена, призвавшее в августе 2022 года прекратить покупать сжиженный газ в стране-агрессоре.

В компании объяснили причину продолжения сотрудничества с россиянами. Контракт с компанией "Газпром экспорт", который продлится еще несколько лет, заключен по принципу "бери или плати".

"Это значит, что Gasum обязан каждый год платить за определенное количество сжиженного природного газа, независимо от того, получаем ли мы его из России или нет. Даже если мы не подадим заявку на это минимальное количество, нам в любом случае придется за нее заплатить. А кроме того, нам придется во второй раз закупать аналогичный объем газа у других поставщиков, чтобы мы могли выполнить требования согласованных поставок с нашими клиентами", — пояснили в пресс-службе компании.

Кто зарабатывает на этом контракте

Финляндия получает газ, который сжижается в россии на заводе, который более чем на 50% принадлежит крупнейшей частной газовой компании России "Новатек".

Основным акционером компании "Новатек" является известный путинский олигарх Геннадий Тимченко.

У Тимченко, кроме российского, есть еще и финское гражданство.

Напомним, что Геннадий Тимченко был одним из тех российских олигархов, которые потеряли больше всего состояния еще до начала полномасштабного вторжения россии в Украину.

Фото из российских СМИ