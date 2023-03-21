Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Политика arrow Финская госкомпания продолжает покупать газ в рф: какой путинский олигарх на этом зарабатывает arrow

Финская госкомпания продолжает покупать газ в рф: какой путинский олигарх на этом зарабатывает

21 марта 2023 09:24
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Путинский олигарх Геннадий Тимченко, зарабатывающий на поставках газа в Финляндию
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Финская государственная газовая компания Gasum вынуждена покупать газ в рф до конца долгосрочного контракта. Причиной является формат контракта — "бери или плати".

Об этом пишет финское издание Yle.

Читайте также:

Российско-финский газовый контракт

Финская государственная компания Gasum продолжила покупать российский газ после начала полномасштабной войны россии против Украины.

Ситуацию не изменило даже заявление профильного министра финского правительства Тютти Туппурайнена, призвавшее в августе 2022 года прекратить покупать сжиженный газ в стране-агрессоре.

В компании объяснили причину продолжения сотрудничества с россиянами. Контракт с компанией "Газпром экспорт", который продлится еще несколько лет, заключен по принципу "бери или плати".

"Это значит, что Gasum обязан каждый год платить за определенное количество сжиженного природного газа, независимо от того, получаем ли мы его из России или нет. Даже если мы не подадим заявку на это минимальное количество, нам в любом случае придется за нее заплатить. А кроме того, нам придется во второй раз закупать аналогичный объем газа у других поставщиков, чтобы мы могли выполнить требования согласованных поставок с нашими клиентами", — пояснили в пресс-службе компании.

Кто зарабатывает на этом контракте

Финляндия получает газ, который сжижается в россии на заводе, который более чем на 50% принадлежит крупнейшей частной газовой компании России "Новатек".

Основным акционером компании "Новатек" является известный путинский олигарх Геннадий Тимченко.

У Тимченко, кроме российского, есть еще и финское гражданство.

Напомним, что Геннадий Тимченко был одним из тех российских олигархов, которые потеряли больше всего состояния еще до начала полномасштабного вторжения россии в Украину.

Фото из российских СМИ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Новина з відео

11:37 В Кувейте произошел массовый разлив нефти: на западе страны объявили чрезвычайное положение

Новина з відео

11:30 Взяточники в форме: детали скандального коррупционного дела в Одесской области

Новина з фото

11:21 На Черниговщине полностью отстроили уничтоженный мост через реку Замглай: какой у него вид

Эксклюзив

11:20Селезнев назвал главный просчет россиян в их контрнаступлении

Новина з фото

11:17 Подозреваемых в убийстве американского рэпера признали виновными: что им грозит

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

11:08 Спасательная операция продолжительностью в шесть часов: в Одесской области мужчина упал в колодец

11:07 Бывший игрок "Барселоны" доказал, почему он легенда футбола даже в тюрьме: чем отличился Алвес

11:05 В Украине введут одноразовую помощь пострадавшим от войны

11:04 ​​​​​США обнародуют информацию о причастности Института вирусологии Уханя к вспышке Covid-19

Эксклюзив

10:55Экс-чиновник Генштаба рассказал о шансах россиян окружить Авдеевку

Новина з відео

11:37 В Кувейте произошел массовый разлив нефти: на западе страны объявили чрезвычайное положение

Новина з відео

11:30 Взяточники в форме: детали скандального коррупционного дела в Одесской области

Новина з відео

11:08 Спасательная операция продолжительностью в шесть часов: в Одесской области мужчина упал в колодец

Новина з відео

10:50 Ракетоносители рф могут выйти на боевое дежурство за несколько часов

Новина з відео

22:04 В Крыму слышны взрывы и выстрелы: что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

21:55 Украинцы запустили флешмоб в поддержку девушки на скакалке, на которую напала пожилая женщина

Новина з відео

19:47 Что приготовить из черемши: три простых рецепта весенних салатов

Эксклюзив

19:30Весенняя Одесса: цветущий парк Победы через объектив фотографа Новини.LIVE

Новина з відео

19:25 От съемок в павильоне до Белого дома: интересные факты о сериале "Тед Лассо"

Новина з відео

19:00 Новый скандал в Одессе: таксист рассказывает, что США бомбят Украину, а россия — молодец

Эксклюзив

09:00Из Японии в деоккупированный Иванков передали 100 средств реабилитации: фоторепортаж

Эксклюзив

07:40Конфискация российских активов: Гетманцев объяснил, что принадлежало РФ и как это отбирает Украина

Новина з фото

06:40 Исполнителю роли Сириуса Блэка в Гарри Поттере — 65: ТОП-7 любимых фильмов кинозвезды

06:23Назначение субсидий на лето: почему часть пенсионеров лишится помощи

Новина з фото

21:25 Променяли спортивную карьеру на шоу-бизнес: звезды с медалями на полке

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

20:16Минная опасность в Харьковской области: за неделю в регионе травмировались пять человек

Эксклюзив

19:30Весенняя Одесса: цветущий парк Победы через объектив фотографа Новини.LIVE

Новина з відео

19:25 От съемок в павильоне до Белого дома: интересные факты о сериале "Тед Лассо"

Эксклюзив

18:09Годовщина аннексии Крыма: почему молчали украинские пушки

Эксклюзив

13:43Си Цзиньпинь проведет переговоры с путиным: сможет ли Пекин помочь закончить войну в Украине

Актуальное по теме

None 21 Март 11:38

В Кувейте произошел массовый разлив нефти: на западе страны объявили чрезвычайное положение

None 21 Март 11:30

Взяточники в форме: детали скандального коррупционного дела в Одесской области

None 21 Март 11:25

На Черниговщине полностью отстроили уничтоженный мост через реку Замглай: какой у него вид

None 21 Март 11:33

Селезнев назвал главный просчет россиян в их контрнаступлении

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB