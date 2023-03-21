Фінська держкомпанія продовжує купувати газ у рф: який путінський олігарх на цьому заробляє

Путінський олігарх Геннадій Тимченко, який заробляє на постачанні газу до Фінляндії

Фінська державна газова компанія Gasum змушена купувати газ у рф до кінця довгострокового контракту. Причиною є формат контракту — "бери або плати".

Про це пише фінське видання Yle.

Російсько-фінський газовий контракт

Фінська державна компанія Gasum продовжила купувати російський газ після початку повномасштабної війни рф проти України.

Ситуацію не змінила навіть заява профільного міністра фінського уряду Тютті Туппурайнена, який у серпні 2022 року закликав припинити купувати зріджений газ у країні-агресорі.

У компанії пояснили причину продовження співпраці з росіянами. Контракт з компанією "Газпром експорт", який триватиме ще кілька років, складений за принципом "бери або плати".

"Це означає, що Gasum зобов’язаний щороку платити за певну кількість скрапленого природного газу, незалежно від того, отримуємо ми його з росії чи ні. Навіть якщо ми не подамо заявку на цю мінімальну кількість, нам у будь-якому випадку доведеться за неї заплатити. А крім того, нам доведеться вдруге закуповувати аналогічний обсяг газу в інших постачальників, щоб ми могли виконати вимоги узгоджених поставок з нашими клієнтами", — пояснили у пресслужбі компанії.

Хто заробляє на цьому контракті

Фінляндія отримує газ, який зріджується у росії на заводі, що на понад 50% належить найбільшій приватній газовій компанії рф "Новатек".

Основним акціонером компанії "Новатек" є відомий путінський олігарх Геннадій Тимченко.

Тимченко, крім російського, має ще й фінське громадянство.

Нагадаємо, що Геннадій Тимченко був одним із тих російських олігархів, який втратив найбільше статків ще до початку повномасштабного вторгнення рф до України.

Фото з російських ЗМІ