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Финляндия объявила новый пакет военной помощи для Украины

25 августа 2023 13:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Финляндия объявила новый пакет военной помощи для Украины
Президент Финляндии Саули Ниинистьо. Фото: Офис Президента Украины
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Финляндии Саули Ниинистьо принял решение по предложению правительства об утверждении нового пакета военной помощи для Украины. Его общая сумма 94 млн евро.

Об этом сообщает правительство Финляндии.

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Правительство Финляндии сообщило, что это уже 18-й пакет военной помощи для Украины. Суммарная стоимость всех составляет около 1,3 миллиарда евро.

"Поддержка Украины со стороны Финляндии и наших союзников остается непоколебимой. Ключевым вопросом с точки зрения будущего порядка безопасности в Европе и Финляндии является способность сдержать агрессию России против Украины", — заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккинен.

По оперативным соображениям и в целях обеспечения безопасного прибытия помощи к месту назначения Финляндия не уведомляет содержание пакета и графики.

"При принятии решения о предоставлении Финляндией дополнительной помощи были учтены как потребности Украины, так и ресурсы финских Вооруженных сил", — говорится в сообщении.

Напомним, что Финляндия изучает возможность производства бронетехники в Украине. Страна хочет изготавливать БТР Patria.

Также мы писали, что Президент Владимир Зеленский провел встречу с прибывшим с визитом в Украину премьер-министром Финляндской Республики Петтери Орпо. Это первый визит Петтери Орпо в Украину в должности главы правительства своей страны.

Добавим, Норвегия поможет Украине восстановить энергетику и усилить оборону. В частности, страна передаст истребители F-16.

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