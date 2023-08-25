Финляндия объявила новый пакет военной помощи для Украины

Президент Финляндии Саули Ниинистьо. Фото: Офис Президента Украины

Президент Финляндии Саули Ниинистьо принял решение по предложению правительства об утверждении нового пакета военной помощи для Украины. Его общая сумма 94 млн евро.

Об этом сообщает правительство Финляндии.

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Правительство Финляндии сообщило, что это уже 18-й пакет военной помощи для Украины. Суммарная стоимость всех составляет около 1,3 миллиарда евро.

"Поддержка Украины со стороны Финляндии и наших союзников остается непоколебимой. Ключевым вопросом с точки зрения будущего порядка безопасности в Европе и Финляндии является способность сдержать агрессию России против Украины", — заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккинен.

По оперативным соображениям и в целях обеспечения безопасного прибытия помощи к месту назначения Финляндия не уведомляет содержание пакета и графики.

"При принятии решения о предоставлении Финляндией дополнительной помощи были учтены как потребности Украины, так и ресурсы финских Вооруженных сил", — говорится в сообщении.

Напомним, что Финляндия изучает возможность производства бронетехники в Украине. Страна хочет изготавливать БТР Patria.

Также мы писали, что Президент Владимир Зеленский провел встречу с прибывшим с визитом в Украину премьер-министром Финляндской Республики Петтери Орпо. Это первый визит Петтери Орпо в Украину в должности главы правительства своей страны.

Добавим, Норвегия поможет Украине восстановить энергетику и усилить оборону. В частности, страна передаст истребители F-16.