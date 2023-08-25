Фінляндія оголосила новий пакет військової допомоги для України

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо. Фото: Офіс Президента України

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо ухвалив рішення за пропозицією уряду про затвердження нового пакету військової допомоги для України. Його загальна сума 94 млн євро.

Про це повідомляє уряд Фінляндії.

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Уряд Фінляндії повідомив, що це вже 18-й пакет військової допомоги для України. Сукупна вартість усіх становить близько 1,3 мільярда євро.

"Підтримка України з боку Фінляндії та наших союзників залишається непохитною. Ключовим питанням з точки зору майбутнього безпекового порядку в Європі і Фінляндії є здатність стримати агресію Росії проти України", — заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккінен.

З оперативних міркувань та з метою забезпечення безпечного прибуття допомоги до місця призначення Фінляндія не повідомлятиме зміст пакета та графіки.

"При прийнятті рішення про надання Фінляндією додаткової допомоги були враховані як потреби України, так і ресурси фінських Збройних сил", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Фінляндія вивчає можливість виробництва бронетехніки в Україні. Країна хоче виготовляти БТР Patria.

Також ми писали, що Президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Фінляндської Республіки Петтері Орпо, який прибув з візитом до України. Це перший візит Петтері Орпо в Україну на посаді голови уряду своєї країни.

Додамо, Норвегія допоможе Україні відновити енергетику та посилити оборону. Зокрема, країна передасть винищувачі F-16.