Финал Евровидения без Зеленского: почему ему отказали организаторы

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет выступить в финале песенного конкурса "Евровидение". Европейский вещательный союз (EBU) отказал ему в выступлении.

Об этом сообщает издание The Times.

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Владимир Зеленский обратился к организаторам с просьбой выступить во время финала в видеоформате. Он планировал призвать мировое сообщество продолжить поддержку Украины на фоне российской военной агрессии.

Однако Европейский вещательный союз отказал ему, мотивируя это "нежеланием политизировать конкурс".

"Просьба господина Зеленского обратиться к зрителям на конкурсе "Евровидение", хотя и была сделана с добрыми намерениями, к сожалению, не может быть удовлетворена руководством Европейского вещательного союза, поскольку это противоречит правилам мероприятия", — добавили организаторы.

Место проведения песенного конкурса

Президент Украины ранее отметил, что он уважает граждан Великобритании и Соединенное Королевство в целом. Впрочем, хотел, чтобы конкурс прошел в другом месте.

"Если мы не сможем принимать "Евровидение", оно должно состояться в каком-либо из государств, которое имеет с нами общие границы, как Словакия или Польша, или еще какое-то государство, куда наши люди могли бы поехать, где это было бы очень близко". Пользуясь этой ситуацией, что в Польше сейчас несколько миллионов украинцев живет, мне кажется, что хотелось бы оставить ощущение того, что жизнь продолжается", — рассказал Президент Украины.

Ради этого Владимир Зеленский связывался с принимающим решение менеджментом "Евровидения".

Украина во втором полуфинале конкурса

В прямом эфире второго полуфинала песенного конкурса "Евровидение-2023" прозвучали известные украинские хиты. Их исполнили певицы Мария Яремчук, Злата Дзюнька и рэпер OTOY.

Представительница Украины на "Евровидении-2014" Мария Яремчук спела композицию своего отца, Назария Яремчука, "Родина". Кстати, на наряде был изображен портрет легендарного музыканта, ушедшего из жизни в 1995 году. Также Мария исполнила легендарный "Щедрик" Николая Леонтовича.

Сам финал песенного конкурса состоится 13 мая 2023 года. Там выступит украинская группа Tvorchi с песней Heart of Steel.

Напомним, впервые в истории конкурса в полуфинале свои баллы не выставляло профессиональное жюри. Участников выбирали только зрители.