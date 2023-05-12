Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Финал Евровидения без Зеленского: почему ему отказали организаторы arrow

Финал Евровидения без Зеленского: почему ему отказали организаторы

12 мая 2023 03:51
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Финал Евровидения без Зеленского: почему ему отказали организаторы
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет выступить в финале песенного конкурса "Евровидение". Европейский вещательный союз (EBU) отказал ему в выступлении.

Об этом сообщает издание The Times.

Читайте также:

Владимир Зеленский обратился к организаторам с просьбой выступить во время финала в видеоформате. Он планировал призвать мировое сообщество продолжить поддержку Украины на фоне российской военной агрессии.

Однако Европейский вещательный союз отказал ему, мотивируя это "нежеланием политизировать конкурс".

"Просьба господина Зеленского обратиться к зрителям на конкурсе "Евровидение", хотя и была сделана с добрыми намерениями, к сожалению, не может быть удовлетворена руководством Европейского вещательного союза, поскольку это противоречит правилам мероприятия", — добавили организаторы.

Место проведения песенного конкурса

Президент Украины ранее отметил, что он уважает граждан Великобритании и Соединенное Королевство в целом. Впрочем, хотел, чтобы конкурс прошел в другом месте.

"Если мы не сможем принимать "Евровидение", оно должно состояться в каком-либо из государств, которое имеет с нами общие границы, как Словакия или Польша, или еще какое-то государство, куда наши люди могли бы поехать, где это было бы очень близко". Пользуясь этой ситуацией, что в Польше сейчас несколько миллионов украинцев живет, мне кажется, что хотелось бы оставить ощущение того, что жизнь продолжается", — рассказал Президент Украины.

Ради этого Владимир Зеленский связывался с принимающим решение менеджментом "Евровидения".

Украина во втором полуфинале конкурса

В прямом эфире второго полуфинала песенного конкурса "Евровидение-2023" прозвучали известные украинские хиты. Их исполнили певицы Мария Яремчук, Злата Дзюнька и рэпер OTOY.

Представительница Украины на "Евровидении-2014" Мария Яремчук спела композицию своего отца, Назария Яремчука, "Родина". Кстати, на наряде был изображен портрет легендарного музыканта, ушедшего из жизни в 1995 году. Также Мария исполнила легендарный "Щедрик" Николая Леонтовича.

Сам финал песенного конкурса состоится 13 мая 2023 года. Там выступит украинская группа Tvorchi с песней Heart of Steel.

Напомним, впервые в истории конкурса в полуфинале свои баллы не выставляло профессиональное жюри. Участников выбирали только зрители.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас