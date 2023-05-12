Фінал Євробачення без Зеленського: чому йому відмовили організатори

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський не зможе виступити у фіналі пісенного конкурсу "Євробачення". Європейська мовна спілка відмовила йому у виступі.

Про це повідомляє видання The Times.

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Володимир Зеленський звернувся до організаторів з проханням виступити під час фіналу у відеоформаті. Він планував закликати світову спіліьноту продовжити підтримувати Україну на тлі російської військової агресії.

Однак, Європейська мовна спілка відмовила йому, мотивуючи це "небажанням політизувати конкурс".

"Прохання пана Зеленського звернутися до глядачів на конкурсі "Євробачення", хоч і було зроблено з добрими намірами, на жаль, не може бути задоволене керівництвом Європейського мовного союзу, оскільки це суперечить правилам заходу", — додали організатори.

Місце проведення пісенного конкурсу

Президент України раніше заявив, що він поважає громадян Великої Британії і Сполучене Королівство в цілому. Втім, хотів, аби конкурс відбувася в іншому місці.

"Якщо ми не зможемо приймати "Євробачення", воно повинно відбутися в якійсь із держав, яка має з нами спільні кордони, як то Словаччина або Польща, або ще якась держава, куди наші люди могли б поїхати, де це було б дуже близько. Користуючись цією ситуацією, що в Польщі зараз кілька мільйонів українців живе, мені здається, що хотілося б залишити відчуття того, що життя продовжується", — розповів Президент України.

Заради цього Володимир Зеленський зв'язувався з менеджментом "Євробачення", який ухвалює рішення.

Україна у другому півфіналі конкурсу

У прямому етері другого півфіналу пісенного конкурсу "Євробачення-2023" прозвучали відомі українські хіти. Їх виконали співачки Марія Яремчук, Злата Дзюнька та репер OTOY.

Представниця України на "Євробаченні-2014" Марія Яремчук заспівала композицію свого батька, Назарія Яремчука, "Родина". До речі, на вбранні було зображено портрет легендарного музиканта, який пішов з життя 1995 року. Також Марія виконала легендарний "Щедрик" Миколи Леонтовича.

Сам фінал пісенного конкурсу відбудеться 13 травня 2023 року. Там виступить український гурт Tvorchi з піснею Heart of steel.

Нагадаємо, вперше в історії конкурсу у півфіналі свої бали не виставляло професійне журі. Учасників обирали лише глядачі.