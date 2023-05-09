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Эстония запускает программу повышения квалификации для украинских госслужащих

9 мая 2023 17:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Эстония запускает программу повышения квалификации для украинских госслужащих
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. Фото: Евроинтеграционный портал
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Эстонский центр международного развития при поддержке правительства и Генерального директората Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению ЕС запускает программу повышения квалификации для украинских государственных служащих под названием Capacity building on EU integration. Этот проект реализуется совместно с правительственным офисом координации европейской и евроатлантической интеграции.

Об этом сообщает правительственный портал.

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Повышение квалификации для украинских госслужащих

Цель эстонской программы — углубить знания украинских госслужащих-евроинтеграторов по фундаментальным принципам, целям и функционированию ЕС, а также компетенциям институтов ЕС и государств-членов, процессам принятия решений ЕС. К тому же украинские госслужащие ознакомятся с расширением Европейского Союза, переговорами о вступлении и согласовании законодательства Украины с правом ЕС.

"Украина получила статус страны-кандидата и начала процедуру селф-скрининга, делаем все для скорейшего открытия переговоров о членстве Украины в ЕС. Этот процесс абсолютно новый для украинских институтов, поэтому должны обеспечить лучшие возможности для подготовки профессионалов. Мы благодарны нашим партнерам из Эстонии за готовность поделиться своим опытом с украинскими госслужащими", — сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Эстонская программа рассчитана на представителей органов государственной власти, в частности, министерств, Секретариата Кабинета Министров, Верховной Рады Украины, Офиса Президента Украины. Именно они в будущем будут работать над переговорным процессом по членству Украины в ЕС.

Повышение квалификации включает в себя онлайн лекции и поездку в Эстонию.

"В рамках программы обучение пройдут 70 украинских государственных служащих в течение 2023 года: 40 в первом полугодии (4 группы по 10 человек), 30 во втором полугодии (3 группы по 10 человек). Первые четыре учебных курса запланированы на май-июнь 2023 года", — говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 9 мая, на границе Эстонии с РФ появился плакат с изображением Владимира Путина и обвинениями. Так, в Нарвском замке была установлена инсталляция в виде плаката с изображением президента РФ Владимира Путина и надписью "военный преступник".

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