Естонія запускає програму підвищення кваліфікації для українських держслужбовців

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина. Фото: Євроінтеграційний портал

Естонський центр міжнародного розвитку за підтримки уряду та Генерального директорату Єврокомісії з питань сусідства та переговорів щодо розширення ЄС запускає програму підвищення кваліфікації для українських державних службовців під назвою "Capacity building on EU integration". Цей проєкт реалізується спільно з Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції.

Про це повідомляє урядовий портал.

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Підвищення кваліфікації для українських держслужбовців

Мета естонської програми — це поглибити знання українських держслужбовців-євроінтеграторів з фундаментальних принципів, цілей та функціонування ЄС, а також компетенцій інституцій ЄС і держав-членів, процесів ухвалення рішень ЄС. До того ж українські держслужбовці ознайомляться з розширенням Європейського Союзу, переговорами про вступ та узгодження законодавства України з правом ЄС.

"Україна отримала статус країни-кандидата та розпочала процедуру селф-скринінгу, робимо все для найшвидшого відкриття перемовин щодо членства України в ЄС. Цей процес є абсолютно новим для українських інституцій, тому маємо забезпечити найкращі можливості для підготовки професіоналів. Ми вдячні нашим партнерам з Естонії за готовність поділитися своїм досвідом з українськими держслужбовцями", — сказала віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

Естонська програма розрахована на представників органів державної влади, зокрема міністерств, Секретаріату Кабінету Міністрів, Верховної Ради України, Офісу Президента України. Саме вони в майбутньому будуть працювати над переговорним процесом щодо членства України в ЄС.

Підвищення кваліфікації містить в собі онлайн лекції та поїздка до Естонії.

"У рамках програми навчання пройдуть 70 українських державних службовців протягом 2023 року: 40 у першому півріччі (4 групи по 10 осіб), 30 у другому півріччі (3 групи по 10 осіб). Перші чотири навчальні курси заплановані на травень-червень 2023 року", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у вівторок, 9 травня, на кордоні Естонії з РФ з'явився плакат із зображенням Володимира Путіна та звинуваченнями. Так, у Нарвському замку було встановлено інсталяцію у вигляді плаката із зображенням президента РФ Володимира Путіна та написом "військовий злочинець".