Эстония предлагает использовать замороженные российские активы на нужды Украины

Эстония нашла вариант давления на россию

Евросоюз может надавить на россию, приняв законы об использовании замороженных активов россии для компенсации убытков Украине. Таким образом рф можно подтолкнуть к переговорам.

Об этом сообщает эстонское издание ERR.

Эстония — впереди всей Европы

Эстонские законодатели планируют первыми в Евросоюзе представить законопроект об использовании замороженных российских активов.

Согласно проекту закона, эти средства можно будет отправить на компенсацию украинских убытков от российского вторжения.

Эстонские власти выразили надежду, что такой шаг Таллинна подтолкнет других членов Евросоюза к таким же решениям

Давление на россию

Глава юридического отдела МИД Эстонии Керли Вески заявила, зачем нужны такие законы.

"С целью достичь соглашения с россиянами о компенсации ущерба. Если этого не произойдет, то у нас будет юридическая возможность использовать замороженные активы как своего рода предоплату возмещения ущерба", — подчеркнула Вески.

По словам представительницы министерства иностранных дел Эстонии, черновой вариант такого законопроекта уже написан, но пока продолжаются переговоры по деталям этого законодательного акта, поэтому обнародован он будет позже.

Напомним, по информации СМИ, еще в ноябре в Европейском союзе стали изучать возможность отправки некоторых замороженных российских активов для Украины. В частности, они должны быть использованы для восстановления разрушенных российской армией объектов в Украине.

Фото: Flickr