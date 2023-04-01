Эрдоган утвердил ратификацию парламента о вступлении Финляндии в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил решение парламента о ратификации протокола о вступлении Финляндии в НАТО.

Это решение было опубликовано в Официальной газете и замечено финскими СМИ.

Читайте также:

Эрдоган принял решение

Среди ряда документов, опубликованных в Официальной газете 1 апреля, первым стоит закон об утверждении протокола о вступлении Финляндии в НАТО. Процесс финализации этого решения оказался почти "молниеносным", поскольку после решения парламента до момента утверждения президентом прошло всего несколько часов.

Последним формальным шагом в процедуре ратификации будет доставка документов в Вашингтон. Парламент Турции единогласно согласовал вступление Финляндии в НАТО в ночь на 31 марта. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия официально станет членом альянса в ближайшие дни.

Примечательно, что решение о вступлении Финляндии в НАТО вызвало обеспокоенность в россии, поскольку оно может повлечь за собой изменение баланса сил в регионе. Однако, Финляндия заявила, что она продолжит развивать свои отношения с россией и не станет провоцировать конфликтов.

Блокирование Турцией вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Сначала Турция блокировала обработку запросов Финляндии и Швеции о присоединении. Президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил их в поддержке членов "Рабочей партии Курдистана", "Отрядов народной обороны", которые Турция признает террористическими, и призвал "выдать террористов" Анкаре.

Чтобы убедить Турцию, Финляндия и Швеция согласовали с ней трехсторонний меморандум. Он предполагает, что страны должны оперативно и тщательно рассматривать запросы об экстрадиции подозреваемых в терроризме, расследовать и запретят любое финансирование и деятельность этих организаций, будут бороться с дезинформацией и т.д.

Известно, что Швеция уже согласилась экстрадировать в Турцию осужденного, а вот в Финляндии отклонили пересмотр решений по ряду запросов на экстрадицию.

На состоявшемся осенью прошлого года саммите НАТО в Мадриде глава Альянса Йенс Столтенберг поздравил "значительные, конкретные шаги", предпринятые обеими странами для реализации меморандума. Он заявил, что Финляндия и Швеция уже выполнили часть договоренностей с Турцией.

Одна за другой страны-члены НАТО ратифицировали заявки Финляндии и Швеции. Только две страны-члены НАТО не ратифицировали заявки — Турция и Венгрия.

Напомним, ранее сообщалось, что у Турции заканчивается время для ратификации заявок на членство в НАТО от Швеции и Финляндии до проведения ожидаемых в мае выборов. Утверждение страной заявок зависит от того, как быстро Стокгольм выполнит обещания по борьбе с терроризмом, сделанные в рамках соглашения с Анкарой.