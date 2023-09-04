Эрдоган предложит Путину посредничество в переговорах с Украиной, — СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

Сегодня, 4 сентября, состоятся переговоры между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и российским диктатором Владимиром Путиным. Глава Турции уже прибыл в Сочи. По информации СМИ, он предложит Путину посредничество в мирных переговорах с Украиной.

Об этом сообщают росСМИ и Milliyet.

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СМИ сообщают, что президентский самолет Эрдогана приземлился в России в 12:15.

"Ранее источник в канцелярии турецкого лидера проинформировал, что переговоры начнутся в 13:00 мск. Главной темой консультаций станет зерновое соглашение", — говорится в сообщении.

Пост росСМИ. Фото: скриншот

Посредничество в мирных переговорах с Украиной

Президент Турции во время встречи с российским диктатором предложит посредничество в мирных переговорах с Украиной.

По информации СМИ, Эрдоган скажет, что последствия войны выросли в геометрической прогрессии, и что якобы при справедливом мире не может быть победителя и проигравшего в войне.

"Подчеркивая важность установления прочного мира и стабильности в регионе, Эрдоган передаст, что он готов взять на себя роль посредника и оказать любую поддержку, включая проведение прямых переговоров, для обеспечения длительного мира между враждующими сторонами", — говорится в материале.

Также стороны обсудят возможное возобновление "зернового коридора" и транспортировку российского газа в ЕС через Турцию.

Напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что для президента РФ Владимира Путина все "красные линии" и "точка невозврата" уже пройдены. При этом диктатор и его окружение действительно боятся длительной войны против Украины.

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