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Эрдоган предложит Путину посредничество в переговорах с Украиной, — СМИ

4 сентября 2023 13:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Эрдоган предложит Путину посредничество в переговорах с Украиной, — СМИ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 4 сентября, состоятся переговоры между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и российским диктатором Владимиром Путиным. Глава Турции уже прибыл в Сочи. По информации СМИ, он предложит Путину посредничество в мирных переговорах с Украиной.

Об этом сообщают росСМИ и Milliyet.

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СМИ сообщают, что президентский самолет Эрдогана приземлился в России в 12:15.

"Ранее источник в канцелярии турецкого лидера проинформировал, что переговоры начнутся в 13:00 мск. Главной темой консультаций станет зерновое соглашение", — говорится в сообщении.

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Пост росСМИ. Фото: скриншот

Посредничество в мирных переговорах с Украиной

Президент Турции во время встречи с российским диктатором предложит посредничество в мирных переговорах с Украиной.

По информации СМИ, Эрдоган скажет, что последствия войны выросли в геометрической прогрессии, и что якобы при справедливом мире не может быть победителя и проигравшего в войне.

"Подчеркивая важность установления прочного мира и стабильности в регионе, Эрдоган передаст, что он готов взять на себя роль посредника и оказать любую поддержку, включая проведение прямых переговоров, для обеспечения длительного мира между враждующими сторонами", — говорится в материале.

Также стороны обсудят возможное возобновление "зернового коридора" и транспортировку российского газа в ЕС через Турцию.

Напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что для президента РФ Владимира Путина все "красные линии" и "точка невозврата" уже пройдены. При этом диктатор и его окружение действительно боятся длительной войны против Украины.

Также мы писали, что российский диктатор Владимир Путин планирует посетить Китай. Это будет его первая заграничная поездка после того, как ему выдали орден на арест.

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