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Ердоган заявив, що Путін погодився продовжити дію "зернової угоди"

14 липня 2023 19:36
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Ердоган заявив, що Путін погодився продовжити дію "зернової угоди"
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та президент Росії Володимир Путін. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що він та президент Росії Володимир Путін однієї думки щодо продовження "зернової угоди". Угода дозволяє експорт українського зерна в Чорне море, а її термін дії закінчується наступного тижня.

Про це пише видання  Daily Sabah.

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Путін погодився продовжити "зернову угоду"

Виступаючи перед журналістами, Ердоган сказав, що сподівається на продовження дії угоди після 17 липня у результаті зусиль ООН і Туреччини.

"Ми готуємося прийняти Путіна в Туреччині в серпні. Ми дотримуємося тієї ж думки щодо розширення Чорноморського зернового коридору", – заявив він.

Європейська комісія допомагає Організації Об’єднаних Націй і Туреччині спробувати продовжити угоду та відкрита для "вивчення всіх рішень", заявив у чиновник Європейського Союзу.

Також у виданні зазначали, що Європейський Союз розглядає можливість підключення дочірньої компанії Россільгоспбанку до SWIFT для здійснення транзакцій із зерном і добривами.

Нагадаємо, раніше ми псиали, що протягом тижня, з 3 по 9 липня, через морські порти Одеської області було експортовано 151,8 тисячі тонн агропродукції. Це на 45% менше відвантажень, ніж тиждень тому.

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