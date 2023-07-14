Ердоган заявив, що Путін погодився продовжити дію "зернової угоди"
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що він та президент Росії Володимир Путін однієї думки щодо продовження "зернової угоди". Угода дозволяє експорт українського зерна в Чорне море, а її термін дії закінчується наступного тижня.
Про це пише видання Daily Sabah.
Путін погодився продовжити "зернову угоду"
Виступаючи перед журналістами, Ердоган сказав, що сподівається на продовження дії угоди після 17 липня у результаті зусиль ООН і Туреччини.
"Ми готуємося прийняти Путіна в Туреччині в серпні. Ми дотримуємося тієї ж думки щодо розширення Чорноморського зернового коридору", – заявив він.
Європейська комісія допомагає Організації Об’єднаних Націй і Туреччині спробувати продовжити угоду та відкрита для "вивчення всіх рішень", заявив у чиновник Європейського Союзу.
Також у виданні зазначали, що Європейський Союз розглядає можливість підключення дочірньої компанії Россільгоспбанку до SWIFT для здійснення транзакцій із зерном і добривами.
Нагадаємо, раніше ми псиали, що протягом тижня, з 3 по 9 липня, через морські порти Одеської області було експортовано 151,8 тисячі тонн агропродукції. Це на 45% менше відвантажень, ніж тиждень тому.