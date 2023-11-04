Эрдоган заявил о разрыве контактов с премьер-министром Израиля — что известно

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил прекратить контакты с премьер-министром Израиля. По его словам, Беньямин Нетаньяху уже "не является лицом, с которым Турция могла бы вести беседу".

Об этом он заявил во время общения с представителями медиа во время возвращения из Казахстана, передает Al Arabia.

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О дипломатических отношениях со страной

"Нетаньяху больше не тот человек, с которым мы можем говорить. Мы его списали", — сказал он.

Он отметил, что Турция не останавливает дипломатические отношения с Израилем, прилагая большие усилия для прекращения боевых действий в стране.

О насилии в секторе Газа

По словам Эрдогана, премьер-министр Израиля является одним из первых, кто отвечает за убийство мирных жителей в секторе Газа.

Президент Турции считает, что Беньямин Нетаньяху спровоцировал реакцию народа и потерял поддержку своих граждан, но сейчас он хочет ее вернуть, говоря религиозными терминами.

Напомним, ранее президент Израиля Исаак Герцог заявил, что его страна сбросила миллион писем с просьбой к палестинцам. Их призвали покинуть Газу.