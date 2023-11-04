Эрдоган заявил о разрыве контактов с премьер-министром Израиля — что известно

Эрдоган разрывает все контакты с премьер-министром Израиля Нетаньяху
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил прекратить контакты с премьер-министром Израиля. По его словам, Беньямин Нетаньяху уже "не является лицом, с которым Турция могла бы вести беседу".
Об этом он заявил во время общения с представителями медиа во время возвращения из Казахстана, передает Al Arabia.
О дипломатических отношениях со страной
"Нетаньяху больше не тот человек, с которым мы можем говорить. Мы его списали", — сказал он.
Он отметил, что Турция не останавливает дипломатические отношения с Израилем, прилагая большие усилия для прекращения боевых действий в стране.
О насилии в секторе Газа
По словам Эрдогана, премьер-министр Израиля является одним из первых, кто отвечает за убийство мирных жителей в секторе Газа.
Президент Турции считает, что Беньямин Нетаньяху спровоцировал реакцию народа и потерял поддержку своих граждан, но сейчас он хочет ее вернуть, говоря религиозными терминами.
Напомним, ранее президент Израиля Исаак Герцог заявил, что его страна сбросила миллион писем с просьбой к палестинцам. Их призвали покинуть Газу.
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