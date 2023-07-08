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Эрдоган унизил Россию: реакция Кремля на возвращение "азовцев" в Украину

8 июля 2023 19:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Эрдоган унизил Россию: реакция Кремля на возвращение "азовцев" в Украину
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Кремле отреагировали на возвращение командиров полка "Азов" в Украину. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Анкара нарушила договоренность.

Об этом сообщают росСМИ.

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По словам Пескова, России о таком решении никто не сообщил. Он подчеркнул, что по условиям договоренностей командиры "Азова" должны были находиться в Турции до окончания войны.

"Возвращение из Турции на Украину главарей террористического "Азова" является нарушением условий имевшихся договоренностей, условия возвращения нарушила как турецкая сторона, так и Киев. По условиям договоренностей главари "Азова" должны были находиться на территории Турции до момента окончания конфликта. Россию никто не ставил в известность о передаче Украине главарей террористической группировки "Азова" из Турции", — заявил Песков.

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Пост росСМИ. Фото: скриншот
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Пост росСМИ. Фото: скриншот

Напомним, в субботу, 8 июля, Украина вернула на родину пятерых защитников "Азовстали", находившихся в Турции после освобождения из российского плена. С военными встретился Президент Украины Владимир Зеленский.

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