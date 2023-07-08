Ердоган принизив Росію: реакція Кремля на повернення "азовців" в Україну
У Кремлі відреагували на повернення командирів полку "Азов" в Україну. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Анкара порушила домовленості.
Про це повідомляють росЗМІ.
Реакція Кремля на повернення оборонців "Азовсталі"
За словами Пєскова, Росії про таке рішення ніхто не повідомив. Він наголосив, що за умовами домовленостей командири "Азова" повинні були перебувати в Туреччині до закінчення війни.
"Повернення з Туреччини в Україну ватажків терористичного "Азова" є порушенням умов наявних домовленостей, умови повернення порушила як турецька сторона, так і Київ. За умовами домовленостей ватажки "Азова" мали перебувати на території Туреччини до моменту закінчення конфлікту. Росію ніхто не ставив до відома про передачу Україні ватажків терористичного угруповання "Азова" з Туреччини", — заявив Пєсков.
Нагадаємо, у суботу, 8 липня, Україна повернула на батьківщину п’ятьох захисників "Азовсталі", які перебували в Туреччині після звільнення з російського полону. З військовими зустрівся Президент України Володимир Зеленський.