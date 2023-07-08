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Ердоган принизив Росію: реакція Кремля на повернення "азовців" в Україну

8 липня 2023 19:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Ердоган принизив Росію: реакція Кремля на повернення "азовців" в Україну
Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Кремлі відреагували на повернення командирів полку "Азов" в Україну. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Анкара порушила домовленості.

Про це повідомляють росЗМІ.

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За словами Пєскова, Росії про таке рішення ніхто не повідомив. Він наголосив, що за умовами домовленостей командири "Азова" повинні були перебувати в Туреччині до закінчення війни. 

"Повернення з Туреччини в Україну ватажків терористичного "Азова" є порушенням умов наявних домовленостей, умови повернення порушила як турецька сторона, так і Київ. За умовами домовленостей ватажки "Азова" мали перебувати на території Туреччини до моменту закінчення конфлікту. Росію ніхто не ставив до відома про передачу Україні ватажків терористичного угруповання "Азова" з Туреччини", — заявив Пєсков.

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Допис росЗМІ. Фото: скриншот
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Допис росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у суботу, 8 липня, Україна повернула на батьківщину п’ятьох захисників "Азовсталі", які перебували в Туреччині після звільнення з російського полону. З військовими зустрівся Президент України Володимир Зеленський.

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