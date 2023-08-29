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Эрдоган поедет в РФ, чтобы встретиться с Путиным: что будут обсуждать

29 августа 2023 07:43
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Эрдоган поедет в РФ, чтобы встретиться с Путиным: что будут обсуждать
Президент Турции Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин. Фото: ИННА Photo
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен посетить Россию на следующей неделе, 8 сентября, и встретиться с президентом Владимиром Путиным. Турецкий лидер намерен возобновить зерновое соглашение, которое позволило Украине экспортировать зерно через Черное море и из которого Россия вышла в июле.

Об этом сообщает Daily Sabah.

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По словам представителя правящей Партии справедливости и развития Турции Омера Челика, эта встреча может означать прогресс в возвращении России к критическому черноморскому зерновому соглашению.

"Президент Эрдоган до сих пор вел интенсивную дипломатичность, чтобы помочь предотвратить глобальный продовольственный кризис", — сказал Челик.

Как известно, встреча состоится в Сочи уже 8 сентября.

Напомним, 16 августа первое судно вышло из порта Одессы. Специальный временный коридор для перемещения гражданских судов в порты Великой Одессы стал необходимостью для обеспечения безопасности и стабильности морского торгового движения.

Эти новые пути и сама "зерновая сделка" отличаются несколькими важными аспектами. Отличие состоит прежде всего в том, что на этот раз Украина не пытается достичь договоренностей с Россией.

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