Эрдоган поедет в РФ, чтобы встретиться с Путиным: что будут обсуждать

Президент Турции Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин. Фото: ИННА Photo

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен посетить Россию на следующей неделе, 8 сентября, и встретиться с президентом Владимиром Путиным. Турецкий лидер намерен возобновить зерновое соглашение, которое позволило Украине экспортировать зерно через Черное море и из которого Россия вышла в июле.

Об этом сообщает Daily Sabah.

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По словам представителя правящей Партии справедливости и развития Турции Омера Челика, эта встреча может означать прогресс в возвращении России к критическому черноморскому зерновому соглашению.

"Президент Эрдоган до сих пор вел интенсивную дипломатичность, чтобы помочь предотвратить глобальный продовольственный кризис", — сказал Челик.

Как известно, встреча состоится в Сочи уже 8 сентября.

Напомним, 16 августа первое судно вышло из порта Одессы. Специальный временный коридор для перемещения гражданских судов в порты Великой Одессы стал необходимостью для обеспечения безопасности и стабильности морского торгового движения.

Эти новые пути и сама "зерновая сделка" отличаются несколькими важными аспектами. Отличие состоит прежде всего в том, что на этот раз Украина не пытается достичь договоренностей с Россией.