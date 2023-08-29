Ердоган поїде до РФ, аби зустрітись з Путіним: що будуть обговорювати

Президент Туреччини Таїп Ердоган та президент РФ Володимир Путін. Фото: ІНА Photo

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган має намір відвідати Росію вже наступного тижня, 8 вересня, і зустрітися з президентом Володимиром Путіним. Турецький лідер має намір відновити зернову угоду, яка дозволила Україні експортувати зерно через Чорне море і з якої Росія вийшла у липні.

Про це повідомляє Daily Sabah.

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За словами речника правлячої Партії справедливості та розвитку Туреччини Омера Челіка, ця зустріч може означати прогрес у поверненні Росії до критичної чорноморської зернової угоди.

"Президент Ердоган досі вів інтенсивну дипломатичність, щоб допомогти запобігти глобальній продовольчій кризі", — сказав Челік.

Як відомо, зустріч відбудеться в Сочі вже 8 вересня.

Нагадаємо, 16 серпня перше судно вийшло з порту Одеси. Спеціальний тимчасовий коридор для переміщення цивільних суден до/з портів Великої Одеси став необхідністю для забезпечення безпеки та стабільності морського торговельного руху.

Ці нові шляхи та сама "зернова угода" відрізняються декількома важливими аспектами. Відмінність полягає насамперед у тому, що на цей раз Україна не намагається досягнути домовленостей з Росією.