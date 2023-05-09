Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Эрдоган перед выборами обвинил оппозицию в провокациях arrow

Эрдоган перед выборами обвинил оппозицию в провокациях

9 мая 2023 09:49
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Эрдоган перед выборами обвинил оппозицию в провокациях
Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото: Reuters/Umit Bektas/File Photo
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Турции напали на оппозиционного кандидата в вице-президенты страны. Глава государства Реджеп Эрдоган заявил, что оппозиция занимается провокациями, готовя прикрытие для своего будущего поражения.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Читайте также:

Нападение на кандидата от оппозиции

В воскресенье, 7 мая, в городе Эрзурум неизвестные забросали камнями мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Имамоглу является кандидатом в вице-президенты Турции и займет этот пост в случае победы на выборах президента оппозиционного политика Кемаля Кылычдароглу.

Реакция Эрдогана

На следующий день, 8 мая, президент Турции Реджеп Эрдоган, выступая перед избирателями в другой части страны, в городе Эдирне, обвинил оппозицию в провокациях.

Не вспоминая конкретный эпизод в Эрзуруме, Эрдоган заявил: "Оппозиция пытается беззастенчиво поносить наши города, устраивая свои собственные провокации".

Также действующий глава государства заявил, что оппозиционные силы ищут прикрытие для предстоящего поражения на выборах, именно поэтому и совершают провокации.

Напомним, выборы президента Турции пройдут 14 мая. По данным социологических опросов, действующий глава государства Реджеп Эрдоган и главный оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу имеют примерно одинаковые шансы на победу.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас