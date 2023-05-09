Эрдоган перед выборами обвинил оппозицию в провокациях

Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото: Reuters/Umit Bektas/File Photo

В Турции напали на оппозиционного кандидата в вице-президенты страны. Глава государства Реджеп Эрдоган заявил, что оппозиция занимается провокациями, готовя прикрытие для своего будущего поражения.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

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Нападение на кандидата от оппозиции

В воскресенье, 7 мая, в городе Эрзурум неизвестные забросали камнями мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Имамоглу является кандидатом в вице-президенты Турции и займет этот пост в случае победы на выборах президента оппозиционного политика Кемаля Кылычдароглу.

Реакция Эрдогана

На следующий день, 8 мая, президент Турции Реджеп Эрдоган, выступая перед избирателями в другой части страны, в городе Эдирне, обвинил оппозицию в провокациях.

Не вспоминая конкретный эпизод в Эрзуруме, Эрдоган заявил: "Оппозиция пытается беззастенчиво поносить наши города, устраивая свои собственные провокации".

Также действующий глава государства заявил, что оппозиционные силы ищут прикрытие для предстоящего поражения на выборах, именно поэтому и совершают провокации.

Напомним, выборы президента Турции пройдут 14 мая. По данным социологических опросов, действующий глава государства Реджеп Эрдоган и главный оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу имеют примерно одинаковые шансы на победу.