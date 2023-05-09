Ердоган перед виборами звинуватив опозицію у провокаціях
У Туреччині напали на опозиційного кандидата у віцепрезиденти країни. Глава держави Реджеп Ердоган заявив, що опозиція займається провокаціями, готуючи прикриття для своєї майбутньої поразки.
Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.
Напад на кандидата від опозиції
У неділю, 7 травня, у місті Ерзурум невідомі закидали камінням мера Стамбула Екрема Імамоглу.
Імамоглу є кандидатом у віцепрезиденти Туреччини і займе цю посаду у випадку перемоги на виборах президента опозиційного політика Кемаля Киличдароглу.
Реакція Ердогана
Наступного дня, 8 травня, президент Туреччини Реджеп Ердоган, виступаючи перед виборцями в іншій частини країни, у місті Едірне, звинуватив опозицію у провокаціях.
Не згадуючи конкретний епізод у Ерзурумі, Ердоган заявив: "Опозиція намагається безсоромно паплюжити наші міста, влаштовуючи свої власні провокації".
Також чинний глава держави заявив, що опозиційні сили шукають прикриття для майбутньої поразки на виборах, саме тому і вчиняють провокації.
Нагадаємо, вибори президента Туреччини відбудуться 14 травня. За даними соціологічних опитувань, чинний глава держави Реджеп Ердоган та головний опозиційний кандидат Кемаль Киличдароглу мають приблизно однакові шанси на перемогу.