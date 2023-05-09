Ердоган перед виборами звинуватив опозицію у провокаціях

Президент Туреччини Реджеп Ердоган. Фото: Reuters/Umit Bektas/File Photo

У Туреччині напали на опозиційного кандидата у віцепрезиденти країни. Глава держави Реджеп Ердоган заявив, що опозиція займається провокаціями, готуючи прикриття для своєї майбутньої поразки.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

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Напад на кандидата від опозиції

У неділю, 7 травня, у місті Ерзурум невідомі закидали камінням мера Стамбула Екрема Імамоглу.

Імамоглу є кандидатом у віцепрезиденти Туреччини і займе цю посаду у випадку перемоги на виборах президента опозиційного політика Кемаля Киличдароглу.

Реакція Ердогана

Наступного дня, 8 травня, президент Туреччини Реджеп Ердоган, виступаючи перед виборцями в іншій частини країни, у місті Едірне, звинуватив опозицію у провокаціях.

Не згадуючи конкретний епізод у Ерзурумі, Ердоган заявив: "Опозиція намагається безсоромно паплюжити наші міста, влаштовуючи свої власні провокації".

Також чинний глава держави заявив, що опозиційні сили шукають прикриття для майбутньої поразки на виборах, саме тому і вчиняють провокації.

Нагадаємо, вибори президента Туреччини відбудуться 14 травня. За даними соціологічних опитувань, чинний глава держави Реджеп Ердоган та головний опозиційний кандидат Кемаль Киличдароглу мають приблизно однакові шанси на перемогу.