Энергоатом и Holtec International заключили соглашение: будут строить малые модульные реакторы

Энергоатом и американская компания Holtec International заключили соглашение о строительстве малых модульных реакторов. Фото: Министерство энергетики Украины

Энергоатом и американская компания Holtec International подписали соглашение о строительстве в Украине малых модульных реакторов. Министр энергетики Герман Галущенко заверил, что в планах полное замещение тепловой генерации.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины в Telegram.

Читайте также:

Детали подписания соглашения о малых модульных реакторах

"ГП "НАЭК "Энергоатом" и американская компания Holtec International сделали еще один шаг в углублении сотрудничества, заключив соглашение о развертывании передовых малых модульных реакторов SMR-160 в Украине", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в присутствии министра энергетики Украины Германа Галущенко в режиме онлайн подписали документ руководители компаний — президент Энергоатома Петр Котин и генеральный директор компании Holtec International Крис Сингх.

Галущенко отметил, что малые модульные реакторы, которые будут строить в Украине, помогут укрепить энергетическую безопасность государства. Они также позволят заменить разрушенные теплоэнергетические мощности, поврежденные российскими атаками, и помогут достичь целей декарбонизации.

Глава Минэнергетики подчеркнул, что в Украины большой кадровый и производственно-технический потенциал для развития ведущих атомных технологий, и будут делать все возможное, чтобы вытеснить российскую атомную отрасль с мирового рынка.

"Малые модульные реакторы — это высокие технологии будущего. И подписанный сегодня документ в очередной раз подтверждает наш огромный потенциал — ведущих специалистов и производственно-технические возможности для внедрения и развития этого направления атомной генерации", — заявил Герман Галущенко.

Энергоатом и американская компания Holtec International заключили соглашение о строительстве малых модульных реакторов. Фото: Министерство энергетики Украины

Энергоатом и американская компания Holtec International заключили соглашение о строительстве малых модульных реакторов. Фото: Министерство энергетики Украины

Энергоатом и американская компания Holtec International заключили соглашение о строительстве малых модульных реакторов. Фото: Министерство энергетики Украины

Напомним, что Министерство энергетики Украины начало подготовку к следующему отопительному сезону. Ключевой задачей станет ускорение децентрализации энергосистемы страны.