Енергоатом та Holtec International уклали угоду: будуватимуть малі модульні реактори

Енергоатом і американська компанія Holtec International уклали угоду про будування малих модульних реакторів. Фото: Міністерство енергетики України

Енергоатом і американська компанія Holtec International підписали угоду про будування в Україні малих модульних реакторів. Міністр енергетики Герман Галущенко запевнив, що планах повне заміщення теплової генерації.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

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Деталі підписання угоди про малі модульні реактори

"ДП "НАЕК "Енергоатом" та американська компанія Holtec International зробили ще один крок у поглибленні співпраці, уклавши угоду щодо розгортання передових малих модульних реакторів SMR-160 в Україні", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в присутності міністра енергетики України Германа Галущенка в режимі онлайн підписали документ керівники компаній — президент Енергоатому Петро Котін та генеральний директор компанії Holtec International Кріс Сінгх.

Галущенко зазначив, що малі модульні реактори, які будуватимуть в Україні, допоможуть зміцнити енергетичну безпеку держави. Вони також дозволять замінити зруйновані теплоенергетичні потужності, що були пошкоджені російськими атаками, та допоможуть досягнути цілей декарбонізації.

Очільник Міненергетики наголосив, що Україна має великий кадровий та виробничо-технічний потенціал для розвитку провідних атомних технологій і робитиме все можливе, щоб витіснити російську атомну галузь зі світового ринку.

"Малі модульні реактори — це високі технології майбутнього. І підписаний сьогодні документ вчергове підтверджує наш величезний потенціал — провідних фахівців та виробничо-технічні можливості для впровадження і розвитку цього напрямку атомної генерації", — заявив Герман Галущенко.

Енергоатом і американська компанія Holtec International уклали угоду про будування малих модульних реакторів. Фото: Міністерство енергетики України

Енергоатом і американська компанія Holtec International уклали угоду про будування малих модульних реакторів. Фото: Міністерство енергетики України

Енергоатом і американська компанія Holtec International уклали угоду про будування малих модульних реакторів. Фото: Міністерство енергетики України

Нагадаємо, що Міністерство енергетики України розпочало підготовку до наступного опалювального сезону. Ключовим завданням стане прискорення децентралізації енергосистеми країни.