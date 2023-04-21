Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Енергоатом та Holtec International уклали угоду: будуватимуть малі модульні реактори arrow

Енергоатом та Holtec International уклали угоду: будуватимуть малі модульні реактори

21 квітня 2023 23:14
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Енергоатом та Holtec International уклали угоду: будуватимуть малі модульні реактори
Енергоатом і американська компанія Holtec International уклали угоду про будування малих модульних реакторів. Фото: Міністерство енергетики України
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Енергоатом і американська компанія Holtec International підписали угоду про будування в Україні малих модульних реакторів. Міністр енергетики Герман Галущенко запевнив, що планах повне заміщення теплової генерації.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Читайте також:

Деталі підписання угоди про малі модульні реактори

"ДП "НАЕК "Енергоатом" та американська компанія Holtec International зробили ще один крок у поглибленні співпраці, уклавши угоду щодо розгортання передових малих модульних реакторів SMR-160 в Україні", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в присутності міністра енергетики України Германа Галущенка в режимі онлайн підписали документ керівники компаній — президент Енергоатому Петро Котін та генеральний директор компанії Holtec International Кріс Сінгх.

Галущенко зазначив, що малі модульні реактори, які будуватимуть в Україні, допоможуть зміцнити енергетичну безпеку держави. Вони також дозволять замінити зруйновані теплоенергетичні потужності, що були пошкоджені російськими атаками, та допоможуть досягнути цілей декарбонізації. 

Очільник Міненергетики наголосив, що Україна має великий кадровий та виробничо-технічний потенціал для розвитку провідних атомних технологій і робитиме все можливе, щоб витіснити російську атомну галузь зі світового ринку.

"Малі модульні реактори — це високі технології майбутнього. І підписаний сьогодні документ вчергове підтверджує наш величезний потенціал — провідних фахівців та виробничо-технічні можливості для впровадження і розвитку цього напрямку атомної генерації", — заявив Герман Галущенко.

Енергоатом і американська компанія Holtec International уклали угоду про будування малих модульних реакторів. Фото: Міністерство енергетики України
Енергоатом і американська компанія Holtec International уклали угоду про будування малих модульних реакторів. Фото: Міністерство енергетики України
Енергоатом і американська компанія Holtec International уклали угоду про будування малих модульних реакторів. Фото: Міністерство енергетики України

Нагадаємо, що Міністерство енергетики України розпочало підготовку до наступного опалювального сезону. Ключовим завданням стане прискорення децентралізації енергосистеми країни.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB