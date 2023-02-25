Владелец ППК "Вагнер" хочет сместить Шойгу с должности, - Financial Times

Пригожин теряет влияние в кремле

Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин планирует устранить министра обороны рф Сергея Шойгу. По данным СМИ, Пригожин задумался об этом после того, как по личному одобрению владимира путина стал популярной публичной фигурой.

Об этом пишет Financial Times.

Пригожин против Шойгу

Как рассказал изданию близкий к Пригожину собеседник, влияние основателя ЧВК "Вагнера" в Кремле усилилось после того, как пути осознали масштаб катастрофических действий армии в Украине за Шойгу.

"Если Шойгу уйдет, мы победим. Шойгу — наш величайший враг, а не украинцы", — сказал он.

Также издание отмечает, что некоторые высокопоставленные представители российской армии разделяют позицию Пригожина по Шойгу, а также нынешнего командующего "спецоперацией" Валерия Герасимова, сказал изданию представитель окружения основателя ЧВК и один из украинских чиновников.

В числе тех, кто недоволен Шойгу и Герасимовым, FT называет бывшего командующего российской армией в Украине Сергея Суровикина и экс-командующего российскими десантниками Михаила Теплинского, чьи подразделения — например, элитная 155-я гвардейская бригада морской пехоты — понесли большие потери.

Влияние Пригожина ослабевает

В то же время, издание отмечает, что сейчас влияние Пригожина в ближайшем окружении путина ослабевает, а военные, напротив, возобновляют свое влияние. Основатель ПИК может "окончить, как Икар", отмечает источник FT из окружения Пригожина.

Новые ПВК

По словам нынешних и бывших западных чиновников, члены российской элиты также создали приватные военный компании по образцу "Вагнера".

"Это мозаическая военная попытка", — сказал бывший высокопоставленный чиновник США, отметив, что это нечто вроде "гражданской войны в Испании".

Напомним, ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что хочет создать свою частную военную компанию. По словам Кадырова, ЧВК хорошо зарекомендовали себя во время войны в Украине.