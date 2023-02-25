Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Еліти створюють ПВК, а Пригожин хоче скинути Шойгу: FT про хаос у військовому керівництві рф arrow

Еліти створюють ПВК, а Пригожин хоче скинути Шойгу: FT про хаос у військовому керівництві рф

25 лютого 2023 17:33
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Власник ПВК "Вагнер" хоче змістити Шойгу з посади, — Financial Times
Пригожин втрачає вплив у кремлі
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Засновника приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина планує усунути міністра оборони рф Сергія Шойгу. За даними ЗМІ, Пригожин задумався про це після того, як з особистого схвалення володимира путіна став популярною публічною фігурою. 

Про це пише Financial Times

Читайте також:

Пригожин проти Шойгу

Як розповів виданню близький до Пригожина співрозмовник, вплив засновника ПВК "Вагнера" у Кремлі посилився після того, як путін усвідомив масштаб катастрофічних дій армії в Україні за Шойгу

"Якщо Шойгу піде, ми переможемо. Шойгу — наш найбільший ворог, а не українці", — сказав він. 

Також видання зазначає, що деякі високопоставлені представники російської армії поділяють позицію Пригожина стосовно Шойгу, а також нинішнього командувача "спецоперації" Валерія Герасимова, сказав виданню представник оточення засновника ПВК та один з українських високопосадовців.

В числі тих, хто незадоволений Шойгу та Герасимовим, FT називає колишнього командувача російської армії в Україні Сергія Суровікіна та екс-командувача російських десантників Михайла Теплинського, чиї підрозділи — наприклад, елітна 155-а гвардійська бригада морської піхоти — зазнали великих втрат. 

Вплив Пригожина слабшає

Водночас видання зазначає, що зараз вплив Пригожина у найближчому оточенні путіна слабшає, а військові, навпаки, відновлюють свій вплив. Засновник ПВК може "закінчити, як Ікар", зазначає джерело FT із оточення Пригожина.

Нові ПВК

За словами нинішніх і колишніх західних чиновників, члени російської еліти також створили приватні військові компанії за зразком "Вагнера". 

"Це мозаїчна військова спроба", — сказав колишній високопоставлений чиновник США, зазначивши, що це щось на зразок "громадянської війни в Іспанії".

Нагадаємо, раніше глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров заявив, що хоче створити свою приватну військову компанію. За словами Кадирова, ПВК добре зарекомендували себе під час війни в Україні.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

14:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

18:23 Видання Ukraїner заявило про злом сторінок у Facebook: деталі

18:20 Перша леді США пояснила, чому Байден досі не оголосив про участь у президентських виборах

18:19 Meta представила власну модель штучного інтелекту Llama

18:15 Майже 86 тисяч одеситів скористалося міським транспортом за 2022 рік

18:09 Масштабну пожежу в Києві погасили: чи є постраждалі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:09 "Культурний десант": Україна і Франція спільно реалізовують низку великих культурних проєктів

Рік великої війни

18:00 "Озброєні місіонери" і багатополярний світ: які процеси путін запустив вторгненням в Україну рік тому

Новина з фото

17:50 Викликала поліцію до невістки: у Дніпрі жінка випадково здала поліції сина-наркодилера

Новина з відео

17:46 Пожежу у Подільському районі Києва локалізовано: Кличко показав відео з місця події

17:43 Українці вже обміняли 7 млн старих лампочок на LED

Новина з відео

17:46 Пожежу у Подільському районі Києва локалізовано: Кличко показав відео з місця події

Новина з відео

16:12 У Камеруні під час марафону терористи підірвали три бомби: багато постраждалих

Термінова новина

15:40 У Подільському районі Києва виникла масштабна пожежа: перші подробиці

Новина з відео

12:27 Вочевидь не ППО: у Маріуполі вибухнув склад з боєкомплектами окупантів

Новина з відео

10:50 Креатура Реброва: кого несподівано повертають до збірної України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

09:57 Наступи не припиняються: Гайдай назвав найгарячіші напрямки в Луганській області

Новина з відео

23:02 "Де дорога на москву?": Резніков похизувався першими танками Leopard, які прибули в Україну

Новина з відео

22:49 Україна декілька разів планувала розмову з путіним напередодні вторгнення, але він був неготовий, — Зеленський

Новина з відео

21:38 Ексклюзивні кадри: Зеленський показав, де живе вже рік

Ексклюзив

21:25 Перемовини з путіним, перемога України, закінчення війни і деокупація Криму: про що говорив Зеленський

Рік великої війни

18:00 "Озброєні місіонери" і багатополярний світ: які процеси путін запустив вторгненням в Україну рік тому

Ексклюзив

14:00 Трофейна зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. Машини управління

Ексклюзив

12:00 "Хотіли потролити росію": українські кримські татари відкрили ресторан "Крим" навпроти посольства рф у Польщі

Ексклюзив

09:30 Футбол на війні: як команда Національної гвардії України "Південна Пальміра" підтримує усіх військових країни

22:00 Росія програла війну в Чорному морі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

21:25 Перемовини з путіним, перемога України, закінчення війни і деокупація Криму: про що говорив Зеленський

Ексклюзив

18:00 Білорусь може виготовляти "Шахеди" для росіян: воєнний експерт Андрій Савченко

Рік великої війни

12:00 Брехали, брешуть і брехатимуть: як росія намагалася переконати світ у тому, що не нападе на Україну

Рік великої війни

11:49 Герої не вмирають: в Одесі вшанували пам’ять захисників України

09:03 ООН підтримала Україну в річницю початку війни: хто опинився у "таборі росії" і що означає цей документ

Актуальне по темі

None 25 Лютий 18:19

Видання Ukraїner заявило про злом сторінок у Facebook: деталі

None 25 Лютий 18:20

Перша леді США пояснила, чому Байден досі не оголосив про участь у президентських виборах

None 25 Лютий 18:18

Meta представила власну модель штучного інтелекту Llama

None 25 Лютий 18:11

Майже 86 тисяч одеситів скористалося міським транспортом за 2022 рік

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB