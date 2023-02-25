Власник ПВК "Вагнер" хоче змістити Шойгу з посади, — Financial Times

Еліти створюють ПВК, а Пригожин хоче скинути Шойгу: FT про хаос у військовому керівництві рф
Засновника приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина планує усунути міністра оборони рф Сергія Шойгу. За даними ЗМІ, Пригожин задумався про це після того, як з особистого схвалення володимира путіна став популярною публічною фігурою.
Про це пише Financial Times.
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Пригожин проти Шойгу
Як розповів виданню близький до Пригожина співрозмовник, вплив засновника ПВК "Вагнера" у Кремлі посилився після того, як путін усвідомив масштаб катастрофічних дій армії в Україні за Шойгу
"Якщо Шойгу піде, ми переможемо. Шойгу — наш найбільший ворог, а не українці", — сказав він.
Також видання зазначає, що деякі високопоставлені представники російської армії поділяють позицію Пригожина стосовно Шойгу, а також нинішнього командувача "спецоперації" Валерія Герасимова, сказав виданню представник оточення засновника ПВК та один з українських високопосадовців.
В числі тих, хто незадоволений Шойгу та Герасимовим, FT називає колишнього командувача російської армії в Україні Сергія Суровікіна та екс-командувача російських десантників Михайла Теплинського, чиї підрозділи — наприклад, елітна 155-а гвардійська бригада морської піхоти — зазнали великих втрат.
Вплив Пригожина слабшає
Водночас видання зазначає, що зараз вплив Пригожина у найближчому оточенні путіна слабшає, а військові, навпаки, відновлюють свій вплив. Засновник ПВК може "закінчити, як Ікар", зазначає джерело FT із оточення Пригожина.
Нові ПВК
За словами нинішніх і колишніх західних чиновників, члени російської еліти також створили приватні військові компанії за зразком "Вагнера".
"Це мозаїчна військова спроба", — сказав колишній високопоставлений чиновник США, зазначивши, що це щось на зразок "громадянської війни в Іспанії".
Нагадаємо, раніше глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров заявив, що хоче створити свою приватну військову компанію. За словами Кадирова, ПВК добре зарекомендували себе під час війни в Україні.