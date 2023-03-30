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Экстрадиция Жеваго: суд во Франции принял решение

30 марта 2023 15:55
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Константин Жеваго
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В четверг, 30 марта, суд в городе Шамбери (Франция) объявил свое решение о запросе украинской стороны об экстрадиции украинского бизнесмена Константина Жеваго. Суд отклонил запрос украинской стороны.

Об этом сообщает "Эспрессо".

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Подробности

Отмечается, что суд принял решение "после тщательного рассмотрения всех материалов дела с учетом всех доказательств и аргументов, предоставленных стороной защиты".

Экстрадиционный запрос о выдаче Константина Жеваго был подан украинской стороной, в частности, Офисом генерального прокурора и Государственным бюро расследований (ГБР), в рамках расследования уголовного производства о растрате средств банка "Финансы и кредит".

Уголовное дело против Жеваго в Украине

В рамках расследования уголовного производства Жеваго было объявлено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины, также подозрения сообщены ряду топ-менеджеров банка. Они организовали механизм растраты 113 млн долларов финансового учреждения, чем нанесли ущерб интересам государства и вкладчиков банка.

На сегодняшний день наложен арест на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц. В частности, акции его предприятий на сотни миллионов гривен — корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости. Также наложен арест на имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом. Среди прочего это 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир.

Еще в октябре 2020 года арестованные активы стоимостью более 300 млн гривен были переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).

Напомним, 29 декабря французский региональный суд в городе Шамбери объявил решение о персоне украинского бизнесмена Константина Жеваго, задержанного по запросу Госбюро расследований Украины на территории этой страны.

Пообщалось, что Жеваго проведет в тюрьме время до завершения рассмотрения вопроса о возможной экстрадиции. Однако впоследствии появилась информация, что полиция Франции отпустила украинского бизнесмена Константина Жеваго под залог в 1 млн евро.

Следует отметить, что судебное слушание об экстрадиции Константина Жеваго несколько раз переносилось.

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