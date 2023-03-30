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Екстрадиція Жеваго: суд у Франції ухвалив рішення

30 березня 2023 15:55
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Костянтин Жеваго
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У четвер, 30 березня, суд у місті Шамбері (Франція) оголосив своє рішення щодо запиту української сторони про екстрадицію українського бізнесмена Костянтина Жеваго. Суд відхилив запит української сторони. 

Про це повідомляє "Еспресо". 

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Подробиці

Зазначається, що суд ухвалив рішення "після ретельного розгляду всіх матеріалів справи, з урахуванням усіх доказів та аргументів, які надала сторона захисту".

Екстрадиційний запит про видачу Костянтина Жеваго був поданий українською стороною, зокрема Офісом генерального прокурора та Державним бюро розслідувань (ДБР), в рамках розслідування кримінального провадження про розтрату коштів банку "Фінанси та кредит".

Кримінальна справа проти Жеваго в Україні

У межах розслідування кримінального провадження Жеваго було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, також підозри повідомлені низці топменеджерів банку. Вони організували механізм розтрати 113 млн доларів фінансової установи, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку.

На сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов'язаних з ним юридичних осіб. Зокрема, акції його підприємств на сотні мільйонів гривень корпоративні права товариств, 26 об'єктів нерухомості. Також накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов'язані з колишнім депутатом. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир.

Ще у жовтні 2020 року арештовані активи, вартістю понад 300 млн гривень, були передані до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

Нагадаємо, 29 грудня французький регіональний суд у місті Шамбері оголосив рішення щодо персони українського бізнесмена Костянтина Жеваго, затриманого за запитом Держбюро розслідувань України на території цієї країни.

Повідомлялося, що Жеваго проведе у в'язниці час до завершення розгляду питання про його можливу екстрадицію. Однак згодом з'явилася інформація, що поліція Франції відпустила українського бізнесмена Костянтина Жеваго під заставу 1 млн євро.

Варто зазначити, що судове слухання про екстрадицію Костянтина Жеваго декілька разів переносилося

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