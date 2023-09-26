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Экспорт украинского зерна: Кулеба рассказал, как Украина будет договариваться с Польшей

26 сентября 2023 08:15
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Экспорт украинского зерна: Кулеба рассказал, как Украина будет договариваться с Польшей
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: Efrem Lukatsky/Pool via REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Украина стремится в мирной и конструктивной атмосфере разрешать все разногласия во взаимоотношениях с Польшей. Киев настроен на диалог с партнерами по экспорту зерна.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

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Кулеба подчеркнул, что Украина не настроена на конфликт, хочет мирного урегулирования этого вопроса и готова к переговорам и консультациям.

"Мы очень открыты к разговору с польской стороной, очень уважаем ее, безгранично ценим и благодарны за поддержку польского народа в противодействии российской агрессии", — подчеркнул глава МИД.

Он также отметил, что в Киеве настроены на мирный и конструктивный диалог с партнерами по экспорту украинского зерна. Украина сотрудничала с Польшей, Еврокомиссией, другими странами-соседями, чтобы не допустить дальнейших обострений.

"Мы против того, чтобы этот вопрос становился заложником каких-то политических процессов. Нам с поляками нужно побеждать общего врага — мы неоднократно в истории демонстрировали, что когда мы вместе, когда между нами солидарность, взаимоподдержка, взаимопомощь, мы гораздо сильнее, когда между нами какие-то неурегулированные вопросы, обязательно третья сторона получит себе выгоду", — отметил Дмитрий Кулеба.

Напомним, большинство стран ЕС против продления запрета на импорт украинского зерна после 15 сентября. Послы 22 из 27 стран-членов ЕС критично или скептически относятся к этой идее.

Также мы писали, что президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна подготовила транзитные коридоры, через которые Украина сможет экспортировать свое зерно нуждающимся странам. При этом Варшава оставит в силе свой запрет на экспорт.

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