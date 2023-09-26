Експорт українського зерна: Кулеба розповів, як Україна домовлятиметься з Польщею

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: Efrem Lukatsky/Pool via REUTERS

Україна прагне в мирній та конструктивній атмосфері вирішувати всі розбіжності у взаємовідносинах з Польщею. Київ налаштований на діалог з партнерами щодо експорту зерна.

Про це заявив очільник МЗС Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Як Україна вирішуватиме з Польщею питання експорту зерна

Кулеба наголосив, що Україна не налаштована на конфлікт, хоче мирного врегулювання цього питання та готова до переговорів і консультацій.

"Ми дуже відкриті до розмови з польською стороною, дуже поважаємо її, безмежно цінуємо і вдячні за підтримку польського народу в протидії російській агресії", — підкреслив очільник МЗС.

Він також зазначив, що у Києві налаштовані на мирний та конструктивний діалог з партнерами щодо експорту українського зерна. Україна співпрацювала з Польщею, Єврокомісією, іншими країнами-сусідами, щоб не допустити подальших загострень.

"Ми проти того, щоб це питання ставало заручником якихось політичних процесів. Нам із поляками треба перемагати спільного ворога – ми неодноразово в історії демонстрували, що коли ми разом, коли між нами солідарність, взаємопідтримка, взаємодопомога, ми набагато сильніші, коли між нами якісь неврегульовані питання, то обов’язково третя сторона отримає собі вигоду", — зауважив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, більшість країн ЄС проти продовження заборони на імпорт українського зерна після 15 вересня. Посли 22 з 27 країн-членів ЄС критично або скептично ставляться до цієї ідеї.

Також ми писали, що президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна підготувала транзитні коридори, через які Україна зможе експортувати своє зерно країнам, які його потребують. При цьому Варшава залишить у силі свою заборону на експорт.