Эксперты объясняют, возможно ли зерновое соглашение без Украины

Зерно засыпают в хранилища. Фото: Google

Создание "зернового соглашения" без участия Украины — это серьезный информационный вброс. Так считают аналитики. Накануне издание Bild заявило, что РФ, Турция и Катар вроде бы готовят новый договор.

Саму идею создания нового зернового соглашения без участия Украины прокомментировал в эфире Национального телемарафона "Єдині новини" эксперт-международник Евгений Добряк.

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Создание "зернового соглашения" без Украины

Издание Bild обнародовало сообщение о создании нового "зернового соглашения" без участия Украины. Мол, Россия будет поставлять зерно в бедные страны, в частности, в Африку. При этом Турция будет выступать как организатор, а Катар как спонсор поставок.

Также сообщается, что Москва заранее предупредила Анкару о своем выходе из "зернового соглашения".

Эксперты-международники называют такую информацию серьезным информационным вбросом.

"Меня удивила новость в Bild, что якобы Россия, Турция и Катар занимаются созданием коридора для экспорта российского зерна. Я не верю в это. Пока Эмир Катару Тане и турецкий президент Эрдоган не объявят об этом публично. Как они будут эти суда страховать? Как будут из США разруливать", — рассказал эксперт-международник Евгений Добряк.

Напомним, впервые за месяц этой недели из Одесского порта вышло судно загруженное продовольствием. РФ продолжает экспортировать свою продукцию по Черному морю. За прошедшую неделю в сторону Босфора отправились 37 российских судов.