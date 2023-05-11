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Эксперт рассказал, какие отношения могут существовать между Грузией и Россией

11 мая 2023 14:12
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Эксперт рассказал, какие отношения могут существовать между Грузией и Россией
Эксперт грузинского центра стратегического анализа Гела Васадзе. Фото: Радио Свобода
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Между Грузией и Россией могут существовать всего два вида отношений. И грузинским властям нужно сделать правильный выбор.

Об этом сказал эксперт грузинского центра стратегического анализа Гела Васадзе в эфире телемарафона.

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Васадзе сказал, что в России сегодня "делают деньги" и делает эти деньги бизнес, очень близкий к этой власти.

"Грузия и Россия могут иметь только два режима отношений: сопротивление агрессору и полноценную поддержку Украины, или "потакание" ползучей оккупации и соучастие в "подлой войне". К сожалению, грузинские власти сейчас демонстрируют второй вариант", отметил Гела Васадзе.

Напомним, что недавно российский диктатор Владимир Путин подписал очередной указ. С 15 мая он отменил визовый режим для граждан Грузии кроме длительного пребывания.

Впоследствии президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на указ российского диктатора Владимира Путина об отмене визового режима. Она назвала это провокацией. Зурабишвили подчеркнула, что отмена визового режима с Грузией неприемлема на фоне войны России против Украины.

В Грузии у здания Министерства иностранных дел прошла акция протеста против возобновления авиасообщения с Россией.

  

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