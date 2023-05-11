Експерт розповів, які стосунки можуть існувати між Грузією та Росією

Експерт грузинського центру стратегічного аналізу Гела Васадзе. Фото: Радіо Свобода

Між Грузією та Росією можуть існувати лише два види відносин. І грузинській владі потрібно зробити правильний вибір.

Про це сказав експерт грузинського центру стратегічного аналізу Гела Васадзе в ефірі телемарафону.

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Васадзе сказав, що в Росії сьогодні "роблять гроші" й робить ці гроші бізнес, який дуже близький до цієї влади.

"Грузія та Росія можуть мати лише два режими відносин: спротив агресору та повноцінна підтримка України, або "потакання" повзучій окупації і співучасть у "підлій війні". На жаль, грузинська влада зараз демонструє другий варіант", — зазначив Гела Васадзе.

Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Володимир Путін підписав черговий указ. З 15 травня він скасував візовий режим для громадян Грузії, окрім тривалого перебування.

Згодом президент Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала на указ російського диктатора Володимира Путіна про скасовування візового режиму. Вона назвала це провокацією. Зурабішвілі підкреслила, що скасування візового режиму з Грузією неприйнятне на тлі війни Росії проти України.

У Грузії біля будівлі Міністерства закордонних справ пройшла акція протесту проти відновлення авіасполучення з Росією.