Прислушивается ли россия к мирным предложениям Китая

Поднебесная будет усиливать свои позиции в качестве посредника-миротворца

Не стоит ожидать какого-либо прорыва в урегулировании ситуации в Украине после обнародования Китаем своих 12 пунктов "формулы мира" по поводу российско-украинского конфликта. Но следует ожидать активизации политики Поднебесной.

Такое мнение в комментарии Новости.LIVE высказал политолог, директор Центра прикладных политологических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Я не ожидаю, что эти предложения Китая принесут какой-либо прорыв в переговорном процессе", — сказал Фесенко.

Владимир Фесенко. Фото: УНИАН

Скорее всего, добавил он, следует ожидать, что Китай будет действовать более активно, как мы это увидели уже в феврале.

По словам политолога, китайцы уже активизировали свое участие в переговорном процессе.

"Думаю, этот активный уровень у них будет наблюдаться и дальше. А возможно даже и усилится", — предположил Фесенко.

Что предложил Китай

На прошлой неделе, 24 февраля, официальный Пекин обнародовал свой "мирный план" по урегулированию войны в Украине. Однако один из пунктов такого плана — прямые переговоры с кремлем, что противоречит официальной позиции Украины.

Как отреагировал Офис Президента Украины

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк отверг предложение Китая по урегулированию ситуации путем формулы из 12 пунктов, один из которых — переговоры.

По его словам, инициативы, которые предусматривают только "прекращение огня", — это история не о мире, а о замораживании конфликта.

Фото: Reuters