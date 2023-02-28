Прислушивается ли россия к мирным предложениям Китая

Эксперт пресказал действия Китая после оглашения им "мирных предложений"
Не стоит ожидать какого-либо прорыва в урегулировании ситуации в Украине после обнародования Китаем своих 12 пунктов "формулы мира" по поводу российско-украинского конфликта. Но следует ожидать активизации политики Поднебесной.
Такое мнение в комментарии Новости.LIVE высказал политолог, директор Центра прикладных политологических исследований "Пента" Владимир Фесенко.
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"Я не ожидаю, что эти предложения Китая принесут какой-либо прорыв в переговорном процессе", — сказал Фесенко.
Скорее всего, добавил он, следует ожидать, что Китай будет действовать более активно, как мы это увидели уже в феврале.
По словам политолога, китайцы уже активизировали свое участие в переговорном процессе.
"Думаю, этот активный уровень у них будет наблюдаться и дальше. А возможно даже и усилится", — предположил Фесенко.
Что предложил Китай
На прошлой неделе, 24 февраля, официальный Пекин обнародовал свой "мирный план" по урегулированию войны в Украине. Однако один из пунктов такого плана — прямые переговоры с кремлем, что противоречит официальной позиции Украины.
Как отреагировал Офис Президента Украины
Советник Офиса Президента Михаил Подоляк отверг предложение Китая по урегулированию ситуации путем формулы из 12 пунктов, один из которых — переговоры.
По его словам, инициативы, которые предусматривают только "прекращение огня", — это история не о мире, а о замораживании конфликта.
Фото: Reuters