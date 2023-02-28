Чи дослухається росія до мирних пропозицій Китаю

Експерт передбачив дії Китаю після оголошення ним "мирних пропозицій"
Не варто очікувати якогось прориву у врегулюванні ситуації в Україні після оприлюднення Китаєм своїх 12 пунктів "формули миру" щодо російсько-українського конфлікту. Але слід очікувати активізації політики Піднебесної.
Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив політолог, директор Центру прикладних політологічних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.
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"Я не очікую, що ці пропозиції Китаю принесуть якийсь прорив у переговорному процесі", — сказав Фесенко.
Найімовірніше, додав він, йдеться про те, що Китай діятиме більш активно, як ми це побачили вже у лютому.
За словами політолога, китайці вже активізували свою участь у переговорному процесі.
"Думаю, цей активний рівень у них буде спостерігатися і надалі. А, можливо, навіть і посилиться", — припустив Фесенко.
Що запропонував Китай
На минулому тижні, 24 лютого, офіційний Пекін оприлюднив власний "мирний план" щодо врегулювання війни в Україні. Однак один із пунктів такого плану — прямі перемовини з кремлем, що суперечить офіційній позиції України.
Як відреагував Офіс Президента України
Радник Офісу Президента Михайло Подоляк відкинув пропозицію Китаю щодо врегулювання ситуації шляхом формули з 12 пунктів, один з яких — перемовини.
За його словами, ініціативи, які передбачають лише "припинення вогню", — це історія не про мир, а про заморожування конфлікту.