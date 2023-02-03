Экс-главе Херсонской ОВА Геннадию Лагуте объявили подозрение: подробности

Экс-главу Херсонской ОВА подозревают в присвоении автомобиля

По материалам Службы безопасности Украины подозрение получил бывший глава Херсонской областной администрации, занимавший этот пост с октября 2021 по июль 2022 года. Речь идет о Геннадии Лагуте.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По каким статьям подозрение

Подозрение объявлено по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов);

ч. 4 ст. 190 (мошенничество).

Санкция статей предусматривает лишение свободы сроком до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Подробности дела

"Один из эпизодов, который сейчас расследует украинская спецслужба, касается незаконного завладения имуществом. В частности, бывший чиновник присвоил автомобиль, который во время полномасштабного вторжения ему был предоставлен во временное безвозмездное пользование", — говорится в сообщении.

По материалам следствия, весной 2022 года, в самый жаркий момент вторжения россиян, чиновник сам обратился к местной предпринимательнице с просьбой предоставить ему внедорожник в безвозмездное пользование "для служебных целей". По патриотичным мотивам, имея желание помочь, женщина согласилась выделить ему транспортное средство.

"Впрочем, в июле 2022 года чиновник воспользовался ее отсутствием в Украине и решил приватизировать автомобиль через частного нотариуса. Таким образом, он получил от нотариуса доверенность, которая уполномочила его распоряжаться данным авто (в том числе продать, передать в аренду на условиях по своему усмотрению). Далее чиновник "продал" этот автомобиль своему подчиненному — руководителю патронатной службы Херсонской ОВА, а на следующий день тот "перепродал" его своему руководителю назад", — рассказали в СБУ.

В сообщении отмечается, что на транспортное средство наложен арест. В ходе экспертизы установлено, что на "нотариальной доверенности" поставлена подложная подпись предпринимателю.

Досудебное расследование и установление других возможных фактов противоправной деятельности продолжается.

Напомним, 24 января Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении пяти глав областных военных администраций, в частности уволил и главу Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

К слову, бывшего главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко освободили от депутатства в областном совете на основании его заявления. Соответствующее решение было принято депутатами на сессии 3 февраля.