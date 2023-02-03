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Ексочільнику Херсонської ОВА оголосили підозру: у чому його звинувачують

3 лютого 2023 17:59
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Ексочільнику Херсонської ОВА Геннадію Лагуті оголосили підозру: подробиці
Ексочільника Херсонської ОВА підозрюють у привласненні автомобіля
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

За матеріалами Служби безпеки України підозру отримав колишній очільник Херсонської обласної адміністрації, який обіймав цю посаду з жовтня 2021 по липень 2022 року. Йдеться про Геннадія Лагуту. 

Про це повідомляє пресцентр СБУ

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За якими статтями підозра

Підозра оголошена за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);
  • ч. 4 ст. 190 (шахрайство). 

Санкція статей передбачає позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Подробиці справи

"Один із епізодів, який наразі розслідує українська спецслужба, стосується незаконного заволодіння майном. Зокрема, колишній посадовець привласнив автомобіль, який під час повномасштабного вторгнення йому надали у тимчасове безоплатне користування", — йдеться у повідомленні. 

За матеріалами слідства, навесні 2022 року, у найгарячіший момент вторгнення росіян, чиновник сам звернувся до місцевої підприємниці з проханням надати йому позашляховик у безоплатне користування "для службових цілей". З патріотичних мотивів, маючи бажання допомогти, жінка погодилася виділити йому транспортний засіб.

Затримання Лагута

"Втім у липні 2022 року посадовець скористався її відсутністю в Україні та вирішив приватизувати автомобіль через приватного нотаріуса. Таким чином, він отримав від нотаріуса довіреність, яка уповноважила його розпоряджатися даним авто (у тому числі продати, передати в оренду на умовах на свій розсуд). Далі посадовець "продав" цей автомобіль своєму підлеглому – керівнику патронатної служби Херсонської ОВА, а на наступний день той "перепродав" його своєму керівнику назад", розповіли в СБУ. 

У повідомленні зазначається, що наразі на транспортний засіб накладено арешт. У ході експертизи встановлено, що на "нотаріальній довіреності" поставлено підроблений підпис підприємниці.

Досудове розслідування та встановлення інших можливих фактів протиправної діяльності триває.

Нагадаємо, 24 січня Президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення п’яти голів обласних військових адміністрацій, зокрема звільнив і голову Херсонської ОВА Ярослава Янушевича. 

До слова, колишнього голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка звільнили від депутатства в обласній раді на підставі його заяви. Відповідне рішення ухвалили депутати на сесії 3 лютого.

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