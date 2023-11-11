Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Экс-генсек НАТО предлагает Украине присоединиться к альянсу без оккупированных территорий arrow

Экс-генсек НАТО предлагает Украине присоединиться к альянсу без оккупированных территорий

11 ноября 2023 17:48
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Экс-генсек НАТО предлагает Украине присоединиться к альянсу без оккупированных территорий
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. Фото: АР
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен
предлагает Украине присоединиться к альянсу без оккупированных Россией территорий. Он объясняет свою позицию тем, что частичное членство предупредило бы РФ, что она не может остановить присоединение Украины к альянсу.

Об этом сообщает The Guardian.

Читайте также:

В НАТО без оккупированных территорий: предложение от экс-генсека альянса

По словам экс-генсека НАТО, план частичного членства Украины не привел бы к замораживанию конфликта, зато предупреждал бы Россию, что она не может помешать Украине присоединиться к западному оборонному альянсу.

"Гарантии 5 статьи устава альянса удержали бы Россию от усиления атак на украинские территории и таким образом освободили бы украинские силы для новых наступлений на линии фронта", — заявил Расмуссен.

Кроме того, он добавил, что дело о членстве Украины в НАТО нельзя снова откладывать до следующего года.

"Пора сделать следующий шаг и пригласить Украину в НАТО. Нам нужна новая европейская архитектура безопасности, в которой Украина находится в центре НАТО", — убежден экс-генсек альянса.

Как известно, Расмуссен был генеральным секретарем НАТО между 2009 и 2014 годами.

Напомним, недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союз не может "разрешать только один кризис за раз". Он в очередной раз призвал членов Альянса не сбавлять темпов военной поддержки Украины.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет план, как добиться успеха на фронте, несмотря на тяжелое контрнаступление. По его словам, есть определенные шаги на юге и востоке Украины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

Херсон наш — как прошел год после деоккупации - 80x80

Херсон наш — как прошел год после деоккупации

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Актуальное по теме