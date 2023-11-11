Экс-генсек НАТО предлагает Украине присоединиться к альянсу без оккупированных территорий

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. Фото: АР

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен

предлагает Украине присоединиться к альянсу без оккупированных Россией территорий. Он объясняет свою позицию тем, что частичное членство предупредило бы РФ, что она не может остановить присоединение Украины к альянсу.

Об этом сообщает The Guardian.

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По словам экс-генсека НАТО, план частичного членства Украины не привел бы к замораживанию конфликта, зато предупреждал бы Россию, что она не может помешать Украине присоединиться к западному оборонному альянсу.

"Гарантии 5 статьи устава альянса удержали бы Россию от усиления атак на украинские территории и таким образом освободили бы украинские силы для новых наступлений на линии фронта", — заявил Расмуссен.

Кроме того, он добавил, что дело о членстве Украины в НАТО нельзя снова откладывать до следующего года.

"Пора сделать следующий шаг и пригласить Украину в НАТО. Нам нужна новая европейская архитектура безопасности, в которой Украина находится в центре НАТО", — убежден экс-генсек альянса.

Как известно, Расмуссен был генеральным секретарем НАТО между 2009 и 2014 годами.

Напомним, недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союз не может "разрешать только один кризис за раз". Он в очередной раз призвал членов Альянса не сбавлять темпов военной поддержки Украины.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет план, как добиться успеха на фронте, несмотря на тяжелое контрнаступление. По его словам, есть определенные шаги на юге и востоке Украины.