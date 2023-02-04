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Джо Байден в скором времени посетит Польшу: какова цель визита

4 февраля 2023 12:54
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Президент США в скором времени посетит Польшу — у Дуды подтвердили информацию
Джо Байден с Анджеем Дудой
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Вскоре президент США Джо Байден посетит с официальным визитом Польшу. По информации СМИ, глава Белого дома может встретиться там с Зеленским.

Предстоящий визит подтвердил руководитель управления международной политики канцелярии президента Польши Мартин Пшидач, пишет RMF24.

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Подробности

В канцелярии президента США рассказали, что действительно, вскоре Джо Байден посетит Польшу, впрочем, детали визита будут ближе к официальной встрече.

"Как мы знаем от самого президента Байдена, он намерен приехать в Польшу. Сегодняшний разговор был об этих планах на ближайшее будущее. Конечно, детали такого визита будут сообщены, когда будет определена конкретная дата, но этот мой сегодняшний разговор был большим шагом вперед", — заявил Пшидач.

Как известно, сейчас Мартин Пшидач находится в Вашингтоне, вместе с ним прилетел глава Бюро национальной безопасности Яцек Сивера. Там политики провели встречи в Совете национальной безопасности и Белом доме.

Среди всего обсуждались вопросы дальнейшей помощи Украине, военному присутствию США в Польше, передаче технологий и закупок вооружений, а также саммит Альянса в Вильнюсе.

Отметим, что на днях в польских СМИ начала распространяться информация, что в Польше Джо Байден, скорее всего, встретится с президентом Украины. Впрочем, сам Владимир Зеленский говорит, что пока не получал официального приглашения в Польшу.

Напомним, накануне Белый дом объявил о новом пакете военной помощи Украине. Сумма которого — 2,2 млрд долларов. Он включает, в частности, ракеты и артиллерийские боеприпасы.

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