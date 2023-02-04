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Джо Байден незабаром відвідає Польщу: яка мета візиту

4 лютого 2023 12:54
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Президент США незабаром відвідає Польщу — у Дуди підтвердили інформацію
Джо Байден з Анджеєм Дудою
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Незабаром президент США Джо Байден відвідає з офіційним візитом Польщу. За інформацією ЗМІ, очільник Білого дому може зустрітися там із Зеленським.

Майбутній візит підтвердив керівник управління міжнародної політики канцелярії президента Польщі Мартін Пшидач, пише RMF24.

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Деталі

У канцелярії президента США розповіли, що дійсно, незабаром Джо Байден відвідає Польщу, втім деталі візиту будуть ближче до офіційної зустрічі.

"Як ми знаємо від самого президента Байдена, він має намір приїхати до Польщі. Сьогоднішня розмова була про ці плани на найближче майбутнє. Звичайно, деталі такого візиту будуть повідомлені, коли буде визначено конкретну дату, але ця моя сьогоднішня розмова була великим кроком уперед", — заявив Пшидач.

Як відомо, наразі Мартін Пшидач перебуває у Вашингтоні, разом із ним прилетів голова Бюро національної безпеки Яцек Сівера. Там політики провели зустрічі у Раді національної безпеки та Білому домі.

Серед усього обговорювалися питання подальшої допомоги Україні, військової присутності США у Польщі, передачі технологій та закупівель озброєнь, а також саміт Альянсу у Вільнюсі.

Зазначимо, що днями у польських ЗМІ почалася ширитися інформація, що у Польщі Джо Байден найімовірніше зустрінеться з президентом України. Втім сам Володимир Зеленський каже, що поки не отримував офіційного запрошення до Польщі.

Нагадаємо, напередодні Білий дім оголосив про новий пакет військової допомоги Україні. Сума якого — 2,2 млрд доларів. Він, зокрема, включає ракети та артилерійські боєприпаси.

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